Ніколи не спіть голяка в жарку погоду. Експерт пояснив, чому це помилка

Дуже часто спека заважає нам не тільки вдень, але і вночі. Це значно впливає на якість сну. Для деяких спати голяка здається хорошим рішенням.

Фахівці застерігають від цієї шкідливої звички, пише Sante.

Експерти повідомляють, що навіть у спеку, краще спати в піжамі.

Чому не варто спати без одягу

"Сон голим завжди здається кращим рішенням для більшості людей, коли дійсно жарко, але це міф", — розповів експерт зі сну Крістабель Мадженді.

Виявляється, в піжамі тканина відводить піт від тіла, і ви відчуваєте себе більш комфортно.

"Коли ви спите голим, піт накопичується на вашому тілі і залишається там. З іншого боку, тканина піжами відводить вологу від тіла, тому сон голяка зовсім не допомагає охолонути", — пояснює фахівець.

Рекомендується тримати вікна, жалюзі і штори закритими протягом дня, щоб не допустити спеки.

Чи небезпечно спати з вентилятором?

Згідно Sleep Advisor, сон з включеним вентилятором може викликати алергію, сухість шкіри і викликати м'язові болі.

Тому краще охолодіть кімнату до сну, але під час самого відпочинку не вмикайте вентилятор.