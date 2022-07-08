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Никогда не превышайте эту дозу парацетамола: такое количество может стать фатальным

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Пятница 08 июля 2022 09:55
Никогда не превышайте эту дозу парацетамола: такое количество может стать фатальным Парацетамол - не так безобиден, как кажется (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Все мы знаем, что парацетамол - это отличное болеутоляющее и жаропонижающее. Но это лекарство в больших дозах может быть очень опасно.

Врачи предупреждают, даже в случае сильной боли - не превышайте дозировку, пишет The Sun.

Парацетамол является идеальным средством от всех видов недугов, от головной боли, болей в животе, высокой температуры и менструальных спазмов. С помощью лекарства блокируются болевые рецепторы в организме.

Врачи дали рекомендации о том, как принимать безрецептурные таблетки.

Безопасная доза парацетамола

Максимальная доза, которую могут принять взрослые, составляет восемь таблеток по 500 мг за 24 часа.

Это четыре приема по одной-две таблетки по 500 мг.

Между приемами каждой дозы (одна-две таблетки) всегда должен быть интервал не менее четырех часов.

Парацетамол безопасно принимать в течение длительного периода времени, если вы не превысите рекомендуемую дозировку. Вы можете принимать парацетамол независимо от приема пищи.

В чем риск передозировки

Передозировка парацетамола может вызвать серьезные побочные эффекты.

"Не поддавайтесь искушению увеличить дозу или принять двойную дозу, если у вас очень сильная боль. Случайный прием одной или двух дополнительных таблеток вряд ли нанесет вред, если вы не принимаете более восьми таблеток в течение 24 часов", - говорят врачи.

Парацетамол является наиболее распространенным лекарством, вызывающим передозировку.

"Это может привести к печеночной недостаточности через несколько дней, несмотря на использование лекарств для защиты печени. Печеночная недостаточность может быть фатальной", - сообщают медики.

Небольшое количество токсичного соединения NAPQI образуется в печени при приеме внутрь парацетамола.

Это обезвреживается веществом под названием глутатион. Однако при передозировке глутатиона не хватает, и NAPQI накапливается.

Как мы ранее сообщали, ученые изобрели новое лекарство от токсоплазмоза.

Также мы писали, безопасен ли парацетамол для беременных.

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