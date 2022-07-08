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Ніколи не перевищуйте цю дозу парацетамолу: така кількість може стати фатальною

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П'ятниця 08 липня 2022 09:55
Ніколи не перевищуйте цю дозу парацетамолу: така кількість може стати фатальною Скільки парацетамолу потрібно приймати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всі ми знаємо, що парацетамол - це відмінний болезаспокійливий і жарознижувальний засіб. Але ці ліки у великих дозах можуть бути дуже небезпечні.

Лікарі попереджають, навіть у разі сильного болю - не перевищуйте дозування, пише The Sun.

Парацетамол є ідеальним засобом від усіх видів недуг, від головного болю, болю в животі, високої температури й менструальних спазмів. За допомогою ліків блокуються больові рецептори в організмі.

Лікарі дали рекомендації про те, як приймати безрецептурні таблетки.

Безпечна доза парацетамолу

Максимальна доза, яку можуть прийняти дорослі, становить вісім таблеток по 500 мг за 24 години.

Це чотири прийоми по одній-дві таблетки по 500 мг.

Між прийомами кожної дози (одна-дві таблетки) завжди повинен бути інтервал не менше чотирьох годин.

Парацетамол безпечно приймати протягом тривалого періоду часу, якщо ви не перевищите рекомендовану дозу. Ви можете приймати парацетамол незалежно від прийому їжі.

В чому ризик передозування

Передозування парацетамолу може викликати серйозні побічні ефекти.

"Не піддавайтеся спокусі збільшити дозу або прийняти подвійну дозу, якщо у вас дуже сильний біль. Випадковий прийом однієї або двох додаткових таблеток навряд чи завдасть шкоди, якщо ви не приймаєте понад вісім таблеток протягом 24 годин", - кажуть лікарі.

Парацетамол є найбільш поширеними ліками, що викликають передозування.

"Це може призвести до печінкової недостатності через кілька днів, незважаючи на використання ліків для захисту печінки. Печінкова недостатність може бути фатальною", - повідомляють медики.

Невелика кількість токсичної сполуки NAPQI утворюється в печінці при прийомі всередину парацетамолу.

Це знешкоджується речовиною під назвою Глутатіон. Однак при передозуванні глутатіону не вистачає, і NAPQI накопичується.

Як ми раніше повідомляли, вчені винайшли нові ліки від токсоплазмозу.

Також ми писали, чи безпечний парацетамол для вагітних.

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