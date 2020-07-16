Никогда не предаст Родину: трогательная история про 14-летнего мальчика с Донбасса

Украинский военный рассказал трогательную историю о мальчике из Авдеевки (Коллаж РБК-Украина)

Украинский военный рассказал о мальчике из Авдеевки, который никогда не предаст Украину

Офицер оперативного командования Операции Объединенных сил Вооруженных сил Украины Борис Кутовой рассказал трогательную историю о 14-летнем мальчике с Донбасса. Ребенка спасли и вывезли из Авдеевки в Днепр на лечение.

14-летний Максим жил в Авдеевке с бабушкой. Его вывезли на лечение в Днепр, но как рассказал Борис Кутовой в интервью для издания "Факты", мальчишка попытался сбежать из больницы после того, как увидел новости.

"Как-то мы привезли на лечение и реабилитацию в Днепр Максима из Авдеевки. О мальчике заботилась его бабушка. Спустя неделю мне позвонил врач из этой больницы и сообщил, что мальчик пытался убежать. "Еле поймали", — посетовал доктор. Врач недоумевал, почему ребенок рванул из больницы, где ему были созданы очень комфортные условия, о нем хорошо заботились. Я приехал в больницу и побеседовал с пареньком. Оказалось, что медсестра включила ему телевизор. А там шли новости. В сюжете показали пылающую Авдеевку", - рассказал военный.

Он добавил, что мальчик рвался домой, так как там осталась бабушка и кошка, он очень переживал, что о его близких некому позаботиться.

"14-летний мальчик волновался о том, кто позаботится о его близких. Он уже бывал под обстрелами. Знал, что это такое. Поэтому и переживал. Я уверен: паренек, бежавший из больницы в свой родной пылающий город, вырастет ответственным и добрым. Он никогда не предаст Родину", - добавил Кутовой.

Офицер позвонил генералу Наеву, чтобы попросить помощи. Тот попросил сотрудников местной СІМІС проведать бабушку Максима.

"Они же дали женщине возможность связаться с внуком, чтобы он смог убедиться в том, что его близкие не пострадали. Это было для меня примером настоящей любви, которая состоит из многих маленьких, но очень важных порывов сердца. Это любовь и к своим близким, и к месту, где ты вырос. Это любовь, которая делает человека человеком", - резюмировал военный.

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