Мы сможем вернуть Донбасс: трогательная история братьев-близнецов из АТО покорила сеть

Близнецы Роман и Дмитрий Коваленко защищают Украину на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали трогательную историю братьев-близнецов, которые служат на Донбасе

В сети рассказали трогательную историю об украинских героях - братьях близнецах, которые уже несколько лет защищают нашу землю от страны-агрессора на Донбассе. Дмитрий и Роман Коваленко похожи, как две капли воды и служат в 72-ой бригаде. Мужчин объединяет не только кровное родство, но и любовь к родной земле, а также смелость и отвага. Об этом написали на странице "Повернись живим" в Facebook.

До войны братья работали в налоговой, но потом одному из них - Дмитрию пришла повестка, затем призвали на фронт и Романа. В начале ребята служили в Нацгвардии, недалеко от Мариуполя, а в 2016 году подписали онтракт с 72-ой бригадой, в которой защищают страну и по сей день.

"Они всегда вместе. Братья-близнецы Роман и Дмитрий Коваленко – военнослужащие 72-й ОМБр. "Вы как пойдете на другую позицию и увидите Дмитрия, то не думайте, что у вас что-то стало с головой. Ведь это не Дмитрий, это Роман", - пишут о них побратимы в соцсети.

Дмитрий и Роман Коваленко защищают Украину на Донбассе (фото: facebook.com/pg/backandalive)

За время войны близнецы участвовали в обороне Авдеевки и боях под Горловкой. Сейчас оба командиры взводов - воюют на соседних позициях на Луганщине.

"Больше всего запомнился один из обстрелов противника с 152 мм САУ, - вспоминает Роман. - Нам тогда вырубило свет, рядом была кухня, и там все посуда была в пыли, вещи в блиндажах поперекидывали. К нам как раз приехала журналистка Женя Подобная, она очень испугалась. И нам было не по себе", - вспоминает Роман.

Роман говорит, что самое ценное, что дала ему война - это друзья, но большая боль - это терять их здесь, на Донбассе. А еще больше разрывается сердце, когда едешь к матерям погибших героев. По словам бойца, самая главная цель сейчас - это вернуть Донбасс, и они это сделают.