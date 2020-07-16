Ніколи не зрадить Батьківщину: зворушлива історія про 14-річного хлопчика з Донбасу

Український військовий розповів зворушливу історію про хлопчика з Авдіївки (Колаж РБК-Україна)

Український військовий розповів про хлопчика з Авдіївки, який ніколи не зрадить Україну

Офіцер оперативного командування Операції Об'єднаних сил Збройних сил України Борис Кутовий розповів зворушливу історію про 14-річного хлопчика з Донбасу. Дитину врятували та вивезли з Авдіївки в Дніпро на лікування.

14-річний Максим жив в Авдіївці з бабусею. Його вивезли на лікування в Дніпро, але як розповів Борис Кутовий в інтерв'ю для видання "Факти", хлопчисько спробував втекти з лікарні після того, як побачив новини.

"Якось ми привезли на лікування та реабілітацію у Дніпро Максима з Авдіївки. Про хлопчика дбала його бабуся. Через тиждень мені подзвонив лікар цієї лікарні та повідомив, що хлопчик намагався втекти. "Ледве спіймали", — зазначив доктор. Лікар дивувався, чому дитина рвонула з лікарні, де йому були створені надзвичайно комфортні умови, про нього добре дбали. Я приїхав в лікарню і поговорив з хлопчиною. Виявилося, що медсестра включила йому телевізор. А там йшли новини. У сюжеті показали у полум'ї Авдіївку", - розповів військовий.

Він додав, що хлопчик рвався додому, оскільки там залишилася бабуся і кіт, він дуже переживав, що про його близьких нікому подбати.

"14-річний хлопчик хвилювався про те, хто подбає про його близьких. Він уже бував під обстрілом. Знав, що це таке. Тому і переживав. Я впевнений: хлопчина, який втік з лікарні у своє рідне палаюче місто, виросте відповідальним і добрим. Він ніколи не зрадить Батьківщину", - додав Кутовий.

Офіцер зателефонував генералу Наєву, щоб попросити допомоги. Той попросив співробітників місцевої СІМІС провідати бабусю Максима.

"Вони ж дали жінці можливість зв'язатися з онуком, щоб він зміг переконатися в тому, що його близькі не постраждали. Це було для мене прикладом справжньої любові, яка складається з багатьох маленьких, але дуже важливих поривів серця. Це любов до своїх близьких, і до місця, де ти виріс. Це любов, яка робить людину людиною", - резюмував військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зворушлива історія братів-близнюків з АТО підкорила мережу.

А також розповідали про те, що убитий терористами медик встиг дати напуття українцям.