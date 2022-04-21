Ніколи не підживлюйте картоплю такими добривами, щоб не погубити урожай

Підживлення ґрунту добривами звісно ж може покращити ваш урожай картоплі, але при неправильному підході до справи, може й занапастити.

Як правильно удобрювати картоплю - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Свіжий гній

Таке добриво може заподіяти картоплі опіки коріння. Крім того, у свіжому вигляді гній сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку різних захворювань.

Картопляні очистки

Такі очистки можна використовувати лише за умови, що вони були зняті зі здорової картоплі. Якщо ж картопля була заражена якоюсь хворобою, то вона може заразити новий урожай.

Деревний попіл

Категорично заборонено підживлювати золою картоплю, що росте на нейтральних і тим більше лужних ґрунтах. Це може спричинити захворювання картоплі - паршу, коли бульби покриваються язвочками.

Свіжа тирса

Коли свіжа тирса потрапляє в грунт, вона починає розкладатися, забираючи азот з грунту. В результаті картопля може страждати від нестачі цього важливого для неї елемента живлення.

Зелене добриво

При підгодівлі картоплі зеленим добривом (перебродивший настій бур'янів або якийсь однієї трави, частіше кропиви) культура може швидко наростити бадилля, а от бульби не розвинуться правильно - будуть дрібними.

Дріжджі

Так само категорично не підходять картоплі. Добриво допоможе наростити зелень, а бульби будуть поганими.