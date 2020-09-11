Никогда не было так плохо: Остапчук с коронавирусом рассказал о пережитом ужасе

Владимир Остапчук рассказал, как пережил самые тяжелые дни с коронавирусом, из-за которого даже пришлось отменить свадьбу. У шоумена развилась двусторонняя пневмония, а последняя неделя - стала самой ужасной в его жизни.

В своем Instagram Остапчук описал свои симптомы, и объяснил, почему не вышел на сцену 4 сентября.

"Да, ребята - это корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда!" - написал телеведущий.

У него была очень высокая температура - под 40, озноб "и еще много чего". И только сегодня, 11 сентября, он вышел на связь в соцсетях, чтобы поделится пережитым.

Резко стало плохо шоумену 4 сентября. Как раз в этот день он должен был выступать на в Киеве с первым большим стендапом. Но из-за самочувствия не вышел на сцену.

"Я тогда еще не знал, что это коронавирус, но были все симптомы (тест пришел через 4 дня), но я не вышел и Слава Богу!" - добавил ведущий грандиозного шоу "Маска", что скоро выйдет на канале "Украина", и пожелал всем беречь свое здоровье.

Ранее мы писали, что Владимир Остапу чк и его возлюбленная Кристина Горняк объявили о свадьбе в августе 2020-го.

А вот бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко в одном из интервью рассказала про измены шоумена.