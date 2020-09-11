Ніколи не було так погано: Остапчук з коронавірусом розповів про пережите жахіття

Володимир Остапчук розповів, як пережив найважчі дні з коронавірусом, через який навіть довелося скасувати весілля. У шоумена розвинулася двостороння пневмонія, а останній тиждень - став найжахливішим в його житті.

У своєму Instagram Остапчук описав свої симптоми, і пояснив, чому не вийшов на сцену 4 вересня.

"Так - це корона. З двобічною пневмонією. Я не люблю скаржитися, але це був, мабуть, найжахливіший тиждень для мого здоров'я. Так погано мені не було ніколи!" - написав телеведучий.

У нього була дуже висока температура - під 40, озноб "і ще багато чого". І тільки сьогодні, 11 вересня, він вийшов на зв'язок в соцмережах, щоб поділитися пережитим.

Різко стало погано шоумену 4 вересня. Як раз в цей день він мав виступати в Києві з першим великим стендапом. Але через самопочуття не вийшов на сцену.

"Я тоді ще не знав, що це коронавірус, але були всі симптоми (тест прийшов через 4 дні), але я не вийшов і Слава Богу!" - додав ведучий грандіозного шоу "Маска", що скоро вийде на каналі "Україна", та побажав всім берегти своє здоров'я.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук і його кохана Христина Горняк оголосили про весілля в серпні 2020-го.

А ось колишня дружина Володимира Остапчука Олена Войченко в одному з інтерв'ю розповіла про зради шоумена.