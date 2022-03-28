UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никогда не пишите этого в Telegram и Viber во время войны: важные советы

Фото: Что нельзя писать в Viber и Telegram (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему люди могут сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах.

Однако не забывайте правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах.

Ключевые правила "гигиены" в мессенджерах публикует Центр противодействия информации.

Что не стоит присылать

  • Не делитесь геолокацией! Вашим местонахождением, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочесть в письмах ваш знакомый – может увидеть и враг!
  • Не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и т.д. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.
  • В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщите об этом ВСУ через чатботов.


"Сейчас враг пытается завладеть нашими данными как в киберпространстве, так может и физически украсть смартфон. Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких", - сказано в сообщении.

Как мы ранее писали, появились ресурсы, куда можно отправлять информацию о перемещениях врага.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какую информацию нельзя публиковать в социальных сетях и за что можно получить строгое наказание.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram