Ніколи не пишіть цього в Telegram і Viber під час війни: важливі поради

Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах. Однак не забувайте правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.

Ключові правила "гігієни" в месенджерах публікує Центр протидії інформації.