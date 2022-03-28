RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколи не пишіть цього в Telegram і Viber під час війни: важливі поради

Фото: що не можна писати в Viber і Telegram (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.

Однак не забувайте правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.

Ключові правила "гігієни" в месенджерах публікує Центр протидії інформації.

Що не варто надсилати

  • Не діліться геолокацією! Вашим місцезнаходженням, розташуванням українських військ або складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Все, що може прочитати в листах ваш знайомий – може побачити і ворог!
  • Не пересилайте в месенджерах і соцмережах паролі від банківських карт, гаджетів і т.д. або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
  • З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомте про це ЗСУ через чатботів.


"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як в кіберпросторі, так може і фізично вкрасти смартфон. Будьте уважні і не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі і бережіть себе і близьких", - сказано в повідомленні.

Як ми раніше писали, з'явилися ресурси, куди можна відправляти інформацію про переміщення ворога.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яку інформацію не можна публікувати в соціальних мережах і за що можна отримати суворе покарання.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram