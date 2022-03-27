Информационные пули для врага: куда обращаться и как себя обезопасить

Если у вас есть какая-то информация о перемещениях российской военной техники, вы обнаружили человека, который явно вызывает подозрение или же у вас есть другие важные данные о врагах – вы можете воспользоваться специальными каналами для своего вклада в борьбу с оккупантами.

Куда можно сообщить важную информацию и как себя обезопасить после таких сообщений – читайте ниже.

Куда отправлять информацию

Если вы увидели оккупанта или вражескую технику, то отправляйте информацию в чат-бот от Минцифры – еВорог. Все сообщения должны содержать краткую, но точную информацию.

Если вы увидели пропаганду или фейк, то не стоит выражать свое возмущение в разговоре со знакомыми. Сделайте свой вклад в борьбу против оккупанта и отправьте эту информацию в чат-бот Национальной полиции StopRussia. Информацию там оперативно проверят и передадут вражеские ресурсы на блокировку.

Если вам нужно сообщить о нарушениях прав человека, то вам понадобится специальный чат-бот Warcrime – от Министерства юстиции Украины.

Для проверки сомнительной информации журналисты создали специальный чат-бот "Перевірка". Можно отправлять сообщения в соцсетях, фото, видеоматериалы и ссылки. Несколько кликов и вы сможете узнать, насколько эта информация правдива.

Как себя обезопасить

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, при применении чат-ботов нужно соблюдать меры безопасности:

Для обеспечения безопасности удаляйте такие чаты после отправки информации.

На блокпостах временно оккупированных территорий военные России проверяют личные вещи украинцев, в том числе смартфоны.

Обращаем внимание, что оккупанты могут проверять и ваши мессенджеры.

Враг внимательно следит за новыми программами, помогающими узнать, где была размещена информация о местонахождении российского оружия и техники.

Будьте внимательны и не забывайте заранее удалять чаты!

Таким образом вы сохраните свою жизнь и жизнь своих близких, когда будете помогать ВСУ.

Лучшее национальное сопротивление – безопасное национальное сопротивление!