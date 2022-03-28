Никогда не пишите этого в Telegram и Viber во время войны: важные советы
Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему люди могут сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах.
Однако не забывайте правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах.
Ключевые правила "гигиены" в мессенджерах публикует Центр противодействия информации.
Что не стоит присылать
- Не делитесь геолокацией! Вашим местонахождением, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочесть в письмах ваш знакомый – может увидеть и враг!
- Не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и т.д. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.
- В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщите об этом ВСУ через чатботов.
"Сейчас враг пытается завладеть нашими данными как в киберпространстве, так может и физически украсть смартфон. Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких", - сказано в сообщении.
Как мы ранее писали, появились ресурсы, куда можно отправлять информацию о перемещениях врага.
Напомним, ранее мы сообщали о том, какую информацию нельзя публиковать в социальных сетях и за что можно получить строгое наказание.
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Победа будет за нами! Слава Украине!