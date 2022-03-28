Никогда не пишите этого в Telegram и Viber во время войны: важные советы

Фото: Что нельзя писать в Viber и Telegram (Getty Images)

Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему люди могут сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах. Однако не забывайте правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах.

Ключевые правила "гигиены" в мессенджерах публикует Центр противодействия информации.