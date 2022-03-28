Ніколи не пишіть цього в Telegram і Viber під час війни: важливі поради
Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.
Однак не забувайте правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.
Ключові правила "гігієни" в месенджерах публікує Центр протидії інформації.
Що не варто надсилати
- Не діліться геолокацією! Вашим місцезнаходженням, розташуванням українських військ або складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Все, що може прочитати в листах ваш знайомий – може побачити і ворог!
- Не пересилайте в месенджерах і соцмережах паролі від банківських карт, гаджетів і т.д. або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
- З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомте про це ЗСУ через чатботів.
"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як в кіберпросторі, так може і фізично вкрасти смартфон. Будьте уважні і не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі і бережіть себе і близьких", - сказано в повідомленні.
Як ми раніше писали, з'явилися ресурси, куди можна відправляти інформацію про переміщення ворога.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яку інформацію не можна публікувати в соціальних мережах і за що можна отримати суворе покарання.
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Перемога буде за нами! Слава Україні!