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Ніколи не пишіть цього в Telegram і Viber під час війни: важливі поради

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Понеділок 28 березня 2022 12:19
Ніколи не пишіть цього в Telegram і Viber під час війни: важливі поради Фото: що не можна писати в Viber і Telegram (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому люди можуть повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.

Однак не забувайте правила безпечного листування як в соцмережах, так і в месенджерах.

Ключові правила "гігієни" в месенджерах публікує Центр протидії інформації.

Що не варто надсилати

  • Не діліться геолокацією! Вашим місцезнаходженням, розташуванням українських військ або складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Все, що може прочитати в листах ваш знайомий – може побачити і ворог!
  • Не пересилайте в месенджерах і соцмережах паролі від банківських карт, гаджетів і т.д. або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
  • З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомте про це ЗСУ через чатботів.


"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як в кіберпросторі, так може і фізично вкрасти смартфон. Будьте уважні і не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі і бережіть себе і близьких", - сказано в повідомленні.

Як ми раніше писали, з'явилися ресурси, куди можна відправляти інформацію про переміщення ворога.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яку інформацію не можна публікувати в соціальних мережах і за що можна отримати суворе покарання.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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