Ніколи не віддавайте іншим такі речі, передані вам у спадок
Деякі успадковані "фамільні" речі несуть особливу енергетику, яка підсилюється покоління за поколінням. Отримані у спадок вони можуть стати свого роду оберегами і талісманами, які будуть охороняти ваш добробут.
Які саме речі не варто віддавати іншим, аби не втратити везіння - читайте нижче в нашому матеріалі.
Перстень чи обручка
Експерти кажуть, що завдяки круглій формі, яку має перстень, він символізує нескінченність, неперервність. Ця річ притягує позитивну фінансову енергію.
Якщо на персні чи обручці є коштовний камінь, ще краще. Удача буде супроводжувати людину, залежно від каменя.
До прикладу, червоні камені посилюють енергетику людини, укріплюють її захисні функції, зелені наділяють людину розсудливістю і терпеливістю, білі - розвивають працелюбство, а сині - логічне мислення.
Годинник
Дарувати годинник не можна, а от передавати у спадок - запросто. Вважається, що годинник добре вбирає енергетику власника.
Якщо той, хто їх носив, був везучим, то людині сміливо можна носити цю річ. Частинка удачі вашого предка перейде і вам.
Дзеркало
Якщо життя родича було щасливим, то в його дзеркало спадкоємцю можна сміливо дивитися. За рахунок цього він буде наповнюватися позитивною енергією, буде притягувати до себе удачу у всіх починаннях.
Дарувати комусь успадковане від успішного предка дзеркало - не варто.
Вишиті подушки
Вишивка має унікальні магічні властивості, за рахунок чого вона є потужним оберегом. Якщо вам дісталася у спадок така річ, вам буде щастити у стосунках і шлюбі. Зрозуміло, вишиту подушку не варто віддавати чи дарувати комусь.
Ікона
Мова йде про будь-яку ікону - цінну й не дуже. Той, хто раніше перед нею молився, передав їй частинку своєї душі. Людина, яка отримає в спадок ікону, буде підживлюватися від неї силою, яка потрібна для досягнення будь-яких цілей.
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