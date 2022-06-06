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Ніколи не віддавайте іншим такі речі, передані вам у спадок

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Понеділок 06 червня 2022 22:22
Ніколи не віддавайте іншим такі речі, передані вам у спадок Фото: Які речі не можна дарувати після отримання їх у спадок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі успадковані "фамільні" речі несуть особливу енергетику, яка підсилюється покоління за поколінням. Отримані у спадок вони можуть стати свого роду оберегами і талісманами, які будуть охороняти ваш добробут.

Які саме речі не варто віддавати іншим, аби не втратити везіння - читайте нижче в нашому матеріалі.

Перстень чи обручка

Експерти кажуть, що завдяки круглій формі, яку має перстень, він символізує нескінченність, неперервність. Ця річ притягує позитивну фінансову енергію.

Якщо на персні чи обручці є коштовний камінь, ще краще. Удача буде супроводжувати людину, залежно від каменя.

До прикладу, червоні камені посилюють енергетику людини, укріплюють її захисні функції, зелені наділяють людину розсудливістю і терпеливістю, білі - розвивають працелюбство, а сині - логічне мислення.

Годинник

Дарувати годинник не можна, а от передавати у спадок - запросто. Вважається, що годинник добре вбирає енергетику власника.

Якщо той, хто їх носив, був везучим, то людині сміливо можна носити цю річ. Частинка удачі вашого предка перейде і вам.

Дзеркало

Якщо життя родича було щасливим, то в його дзеркало спадкоємцю можна сміливо дивитися. За рахунок цього він буде наповнюватися позитивною енергією, буде притягувати до себе удачу у всіх починаннях.

Дарувати комусь успадковане від успішного предка дзеркало - не варто.

Вишиті подушки

Вишивка має унікальні магічні властивості, за рахунок чого вона є потужним оберегом. Якщо вам дісталася у спадок така річ, вам буде щастити у стосунках і шлюбі. Зрозуміло, вишиту подушку не варто віддавати чи дарувати комусь.

Ікона

Мова йде про будь-яку ікону - цінну й не дуже. Той, хто раніше перед нею молився, передав їй частинку своєї душі. Людина, яка отримає в спадок ікону, буде підживлюватися від неї силою, яка потрібна для досягнення будь-яких цілей.

Раніше ми писали, що не можна робити на порозі, щоб не притягнути в дім біди та бідність.

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