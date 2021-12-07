Никогда не оставляйте эти вещи в машине зимой: могут быть неприятности

Лекарства

Практически у всех таблеток, сиропов и других видов лекарственных средств есть свои условия хранения. В большинстве случаев – их нельзя хранить в минусовой температуре.

Возможно, в отраву они не превратятся, но вот бесполезными они станут точно. Лучше забирать лекарства с собой.

Музыкальные инструменты

Небольшие струнные инструменты с деревянным корпусом быстро станут непригодными после испытания морозами. От воздействия низких температур корпус может просто потрескаться.

Однако отсутствие видимых изменений не гарантирует того, что не ухудшится общее звучание инструмента.

Любые напитки

Газированные напитки могут быть даже опасны в условиях мороза. При замерзании жидкость расширяется, а бутылка при этом может лопнуть и усеять ваш автомобиль кусочками жести или осколками стекла.

Консервированные продукты

С консервацией ситуация такая же, как и с напитками. Содержимое консервы на морозе начнет расширяться и есть гипотетическая угроза разрыва банки.

Употреблять консервы, которые постояли на морозе, а потом оттаяли, врачи категорически не рекомендуют.

Яйца

О том, что оставлять яйца при высоких температурах в машине нельзя, знают многие водители.

Однако и низкая температура воздуха может оказаться губительной – они начнут портиться и трескаться. А это приведет к загрязнению салона и тратам на химчистку.

Гаджеты

Аккумуляторы современных гаджетов страдают от мороза в первую очередь. Ваш смартфон или планшет после ночевки в машине на морозе может работать и будет, но вот заряжать его придется намного чаще.

Аэрозольные баллончики

Лак для волос, аэрозольная краска, газовый баллон и любые другие изделия, которые находятся под давлением, очень плохо переносят высокие и низкие температуры.

Это грозит тем, что такой предмет может просто взорваться в вашем автомобиле и наделать проблем.