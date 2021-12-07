Ніколи не залишайте ці речі в машині взимку: можуть бути неприємності

В Україні синоптики прогнозують похолодання і вночі можуть бути вже сильні морози.
Далеко не всі водії знають, що певні предмети в автомобілі в морози можуть доставити багато проблем і навіть стати небезпечними.
Які предмети не можна залишати в машині взимку, розповіли в матеріалі Auto.Bigmir.
Практично у всіх таблеток, сиропів та інших видів лікарських засобів є свої умови зберігання. У більшості випадків - їх не можна зберігати в мінусовій температурі.
Можливо, в отруту вони не перетворяться, але ось неефективними вони стануть точно. Краще забирати ліки з собою.
Невеликі струнні інструменти з дерев'яним корпусом швидко стануть непридатними після випробування морозами. Від впливу низьких температур корпус може просто потріскатися.
Однак відсутність видимих змін не гарантує того, що не погіршиться загальне звучання інструменту.
Газовані напої можуть бути навіть небезпечні в умовах морозу. При замерзанні рідина розширюється, а пляшка при цьому може лопнути та всіяти ваш автомобіль шматочками жерсті або осколками скла.
З консервацією ситуація така ж, як і з напоями. Вміст консерви на морозі почне розширюватися і є гіпотетична загроза розриву банки.
Вживати консерви, які постояли на морозі, а потім відтанули, лікарі категорично не рекомендують.
Про те, що залишати яйця при високих температурах в машині не можна, знають багато водіїв.
Однак і низька температура повітря може виявитися згубною - вони почнуть псуватися і тріскатися. А це призведе до забруднення салону і витрат на хімчистку.
Акумулятори сучасних гаджетів страждають від морозу в першу чергу. Ваш смартфон або планшет після ночівлі в машині на морозі може працювати й буде, але ось заряджати його доведеться набагато частіше.
Лак для волосся, аерозольна фарба, газовий балон і будь-які інші вироби, які знаходяться під тиском, дуже погано переносять високі та низькі температури.
Це загрожує тим, що такий предмет може просто вибухнути у вашому автомобілі та наробити проблем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям перерахували речі, без яких взимку їздити не можна.
А також розповідали про те, який штраф може отримати водій за розмови телефоном за кермом.