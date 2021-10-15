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Никогда и никому не дарите эти вещи-вампиры, только вещи-доноры

Автор: Светлана Мащенко

Эксперты рассказали, какие вещи нельзя никому дарить на праздники или просто так, ведь их считают вещами-вампирами. Как отличить такие вещи от хороших подарков - вещей-доноров - читайте ниже в материале Styler.

Об этом сообщает FDLX.

Подаренные вещи-вампиры буквально сразу приводят к эмоциональному дискомфорту из-за захвата положительной энергии человека. Если вы получили в дар подобную вещь, лучше уберите ее подальше от своего жилища.

Как же определить, что эта вещь является "вампиром"?

В первую очередь, прислушайтесь к своим ощущениям. Вы сможете интуитивно почувствовать, заряжен ли предмет негативной энергетикой. Если вы испытываете негативные эмоции от соприкосновения с ним - лучше выбросьте.

Особое внимание направьте на предметы с "некротической энергией". Это касается "мертвых" подарков - рогов животных, засушенных бабочек и жуков, черепов и костей. То же касается и изображений перечисленных выше предметов.

Остерегайтесь фото умерших людей и фантасмагорических картин с изображением землетрясений, молний или апокалипсиса.

Вещи-доноры принесут вам удачу

Эксперты говорят, что подаренные предметы-доноры обладают свойством нейтрализовать жизненный и судьбоносный негатив, поступающий от окружающих людей.

Такие вещи определить легко - они вызывают неподдельные положительные эмоции.

Это - "душевные" вещи. К примеру, вы надеваете подаренную рубашку и в вашей жизни встречаются только позитивно настроенные люди, а одетая дареная шапка притягивает деньги.

Вещи-воспоминания. Это любые предметы, которые вызывают у вас лишь приятные эмоции и воспоминания, навевают мысли о хороших моментах из прошлого.

Подарки, в виде традиционных гармоничных предметов, олицетворяющих душевный покой и уверенность в будущем. Сюда можно отнести талисманы, амулеты, ладанки, картины с пейзажами, домашние живые цветы.

Ранее мы писали также, какие вещи категорически нельзя дарить мужчинам на праздники.

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