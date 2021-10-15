Ніколи і нікому не даруйте ці речі-вампіри, тільки речі-донори

Подаровані речі-вампіри буквально відразу призводять до емоційного дискомфорту через захоплення позитивної енергії людини. Якщо ви отримали в дар подібну річ, краще приберіть її подалі від свого житла.

Як же визначити, що ця річ є "вампіром"?

В першу чергу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Ви зможете інтуїтивно відчути, чи заряджений предмет негативною енергетикою. Якщо ви відчуваєте негативні емоції від зіткнення з ним - краще викиньте.

Особливу увагу направте на предмети з "некротичної енергією". Це стосується "мертвих" подарунків - рогів тварин, засушених метеликів і жуків, черепів і кісток. Те ж стосується і зображень перерахованих вище предметів.

Остерігайтеся фото померлих людей і фантасмагоричних картин із зображенням землетрусів, блискавок або апокаліпсису.

Речі-донори принесуть вам удачу

Експерти кажуть, що подаровані предмети-донори мають властивість нейтралізувати життєвий і доленосний негатив, що надходить від оточуючих людей.

Такі речі визначити легко - вони викликають непідробні позитивні емоції.

Це - "душевні" речі. Наприклад, ви одягаєте подаровану сорочку і у вашому житті зустрічаються тільки позитивно налаштовані люди, а одягнена дарована шапка притягує гроші.

Речі-спогади. Це будь-які предмети, які викликають у вас лише приємні емоції і спогади, навівають думки про хороші моменти з минулого.

Подарунки, у вигляді традиційних гармонійних предметів, що уособлюють душевний спокій і впевненість в майбутньому. Сюди можна віднести талісмани, амулети, ладанки, картини з пейзажами, домашні живі квіти.