Никогда не храните орехи в этом месте: назван лучший способ для их сбережения

Для того, чтобы орехи подольше сохранились, их следует держать подальше от кухонных шкафов.

В этом продукте высокое содержание жира, поэтому, как только масло в орехах уходит, они становятся прогорклыми, и это исправить невозможно.

Порча ускоряется больше в присутствии света, кислорода и тепла.

Где лучше всего хранить орехи

Хранение орехов (и семян) в холодильнике или морозильной камере отлично их сохранит, и в результате ваши орехи будут менее горькими и более ароматными в течение более длительного периода времени.

Что касается того, в чем хранить орехи, при хранении орехов следует использовать контейнеры с воздухонепроницаемыми крышками, такие как стеклянные банки и пластиковые контейнеры.

Это гарантирует, что ваши хранящиеся орехи будут поддерживать надлежащий уровень влажности.

Чтобы сохранить орехи на срок до шести месяцев, храните их в холодильнике, но убедитесь, что они хранятся вдали от лука и других продуктов с сильным запахом, поскольку орехи пористые и, как правило, впитывают запах.

Кстати, в морозилке орехи могут храниться до года! Замораживание абсолютно не повлияет на их вкус из-за низкого содержания в них воды.