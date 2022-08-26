Ніколи не зберігайте горіхи в цьому місці: є кращий спосіб подовжити їх строк

Горіхи - дуже цінний і дорогий продукт, який хочеться зберегти на кухні надовго.
Експерти розповіли, чому їх ніколи не варто зберігати в певному місці, пише Express.
Для того, щоб горіхи довше збереглися, їх слід тримати подалі від кухонних шаф.
У цьому продукті високий вміст жиру, тому, як тільки масло з горіхів виходить, вони стають прогірклими, і це виправити неможливо.
Псування прискорюється більше в присутності світла, кисню і тепла.
Зберігання горіхів (і насіння) в холодильнику або морозильній камері відмінно їх збереже, і в результаті ваші горіхи будуть менш гіркими і більш ароматними протягом більш тривалого періоду часу.
Що стосується того, в чому зберігати горіхи, при зберіганні горіхів слід використовувати контейнери з повітронепроникними кришками, такі як скляні банки і пластикові контейнери.
Це гарантує, що ваші збережені горіхи будуть підтримувати належний рівень вологості.
Щоб зберегти горіхи на строк до шести місяців, зберігайте їх у холодильнику, але переконайтеся, що вони зберігаються далеко від цибулі та інших продуктів з сильним запахом, оскільки горіхи пористі та, як правило, вбирають запах.
До речі, в морозилці горіхи можуть зберігатися до року! Заморожування абсолютно не вплине на їх смак через низький вміст в них води.
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