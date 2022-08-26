RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколи не зберігайте горіхи в цьому місці: є кращий спосіб подовжити їх строк

Фото: де краще не зберігати горіхи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Горіхи - дуже цінний і дорогий продукт, який хочеться зберегти на кухні надовго.

Експерти розповіли, чому їх ніколи не варто зберігати в певному місці, пише Express.

Для того, щоб горіхи довше збереглися, їх слід тримати подалі від кухонних шаф.

У цьому продукті високий вміст жиру, тому, як тільки масло з горіхів виходить, вони стають прогірклими, і це виправити неможливо.

Псування прискорюється більше в присутності світла, кисню і тепла.

Де найкраще зберігати горіхи

Зберігання горіхів (і насіння) в холодильнику або морозильній камері відмінно їх збереже, і в результаті ваші горіхи будуть менш гіркими і більш ароматними протягом більш тривалого періоду часу.

Що стосується того, в чому зберігати горіхи, при зберіганні горіхів слід використовувати контейнери з повітронепроникними кришками, такі як скляні банки і пластикові контейнери.

Це гарантує, що ваші збережені горіхи будуть підтримувати належний рівень вологості.

Щоб зберегти горіхи на строк до шести місяців, зберігайте їх у холодильнику, але переконайтеся, що вони зберігаються далеко від цибулі та інших продуктів з сильним запахом, оскільки горіхи пористі та, як правило, вбирають запах.

До речі, в морозилці горіхи можуть зберігатися до року! Заморожування абсолютно не вплине на їх смак через низький вміст в них води.

Як ми раніше писали, дієтолог пояснила, чи можна за літо наїстися вітамінами на зиму.

Також читайте, яка хитрість допоможе вам зберігати ягоди до двох тижнів свіжими.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухня