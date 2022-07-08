Никогда не добавляйте этот ингредиент в кастрюлю, где варятся макароны

Спагетти, рожки, ракушки, паутинка - разновидностей макаронных изделий множество, но способ варки одинаков. Положите макароны в кипящую подсоленную воду и варите после закипания столько времени, сколько указано на упаковке. Некоторые прибегают к лайфхакам, таким как добавление растительного масла, но это не совсем правильно.
Об этом пишет Sante Plus.
Один из лайфхаков говорит, что добавление масла убережет макароны от прилипания ко дну кастрюли или же от слипания между собой.
Добавление же масла приведет к тому, что вы лишь потратите его напрасно.
Если вы не хотите, чтобы макароны не слипались, просто отварите их в большом количестве подсоленной воды: на 100 г сухих изделий 1 л воды и примерно 2 г соли.
Использование масла будет действительно интересным только тогда, когда ваши макароны будут сварены и смешаны с соусом.
Так у вас получится настоящая паста, которую стоит сбрызнуть несколькими каплями оливкового масла.
Такая вода очень полезна для улучшения вашего соуса. Именно эта жидкость - то, что вам нужно для эмульгирования, в результате чего вы получите мягкий соус идеальной консистенции.
А чтобы макароны не слипались, не передерживайте время варки. Если они кипят больше, чем ожидалось, крахмал в них может высвободить большое количество амилозы. Последнее вещество очень липкое.
Кроме того не стоит накрывать кастрюлю с макаронами крышкой. Держите ее закрытой, пока вода не закипит.
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