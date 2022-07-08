Никогда не добавляйте этот ингредиент в кастрюлю, где варятся макароны

Зачем добавляют масло в воду во время варки

Один из лайфхаков говорит, что добавление масла убережет макароны от прилипания ко дну кастрюли или же от слипания между собой.

Добавление же масла приведет к тому, что вы лишь потратите его напрасно.

Если вы не хотите, чтобы макароны не слипались, просто отварите их в большом количестве подсоленной воды: на 100 г сухих изделий 1 л воды и примерно 2 г соли.

Когда и какое масло в макаронах уместно

Использование масла будет действительно интересным только тогда, когда ваши макароны будут сварены и смешаны с соусом.

Так у вас получится настоящая паста, которую стоит сбрызнуть несколькими каплями оливкового масла.

Не сливайте полностью воду из макарон

Такая вода очень полезна для улучшения вашего соуса. Именно эта жидкость - то, что вам нужно для эмульгирования, в результате чего вы получите мягкий соус идеальной консистенции.

А чтобы макароны не слипались, не передерживайте время варки. Если они кипят больше, чем ожидалось, крахмал в них может высвободить большое количество амилозы. Последнее вещество очень липкое.

Кроме того не стоит накрывать кастрюлю с макаронами крышкой. Держите ее закрытой, пока вода не закипит.