UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никогда не добавляйте этот ингредиент в кастрюлю, где варятся макароны

Фото: Как нельзя варить макароны (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Спагетти, рожки, ракушки, паутинка - разновидностей макаронных изделий множество, но способ варки одинаков. Положите макароны в кипящую подсоленную воду и варите после закипания столько времени, сколько указано на упаковке. Некоторые прибегают к лайфхакам, таким как добавление растительного масла, но это не совсем правильно.

Об этом пишет Sante Plus.

Зачем добавляют масло в воду во время варки

Один из лайфхаков говорит, что добавление масла убережет макароны от прилипания ко дну кастрюли или же от слипания между собой.

Добавление же масла приведет к тому, что вы лишь потратите его напрасно.

Если вы не хотите, чтобы макароны не слипались, просто отварите их в большом количестве подсоленной воды: на 100 г сухих изделий 1 л воды и примерно 2 г соли.

Когда и какое масло в макаронах уместно

Использование масла будет действительно интересным только тогда, когда ваши макароны будут сварены и смешаны с соусом.

Так у вас получится настоящая паста, которую стоит сбрызнуть несколькими каплями оливкового масла.

Не сливайте полностью воду из макарон

Такая вода очень полезна для улучшения вашего соуса. Именно эта жидкость - то, что вам нужно для эмульгирования, в результате чего вы получите мягкий соус идеальной консистенции.

А чтобы макароны не слипались, не передерживайте время варки. Если они кипят больше, чем ожидалось, крахмал в них может высвободить большое количество амилозы. Последнее вещество очень липкое.

Кроме того не стоит накрывать кастрюлю с макаронами крышкой. Держите ее закрытой, пока вода не закипит.

Ранее мы писали, как за одну секунду проверить яйца на свежесть.

А также эксперты рассказали, почему масло нельзя хранить в кухонном шкафчике.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки