Ніколи не додавайте цей інгредієнт в каструлю, де варяться макарони

Спагетті, ріжки, ракушки, павутинка - різновидів макаронних виробів безліч, але спосіб варіння однаковий. Покладіть макарони в киплячу підсолену воду, і варіть після закипання стільки часу, скільки вказано на упаковці. Дехто вдається до лайфхаків, таких як додавання олії, але це не зовсім правильно.
Про це пише Sante Plus.
Один з лайфхаків каже, що додавання олії вбереже макарони від прилипання до дна каструлі або ж від злипання між собою.
Додавання ж олії призведе до того, що ви лише витратите її намарно.
Якщо ви не хочете, щоб макарони не злипалися, просто відваріть їх у великій кількості підсоленої води: на 100 г сухих виробів 1 л води і приблизно 2 г солі.
Використання олії буде справді цікавим лише тоді, коли ваші макарони будуть зварені та змішані з соусом.
Так у вас вийде справжня паста, яку варто збризнути кількома краплями оливкової олії.
Така вода дуже корисна для покращення вашого соусу. Саме ця рідина - те, що вам потрібно для емульгування, в результаті чого ви отримаєте шовковисто-м'який соус ідеальної консистенції.
А щоб макарони не злипалися, не перетримуйте час варіння. Якщо вони киплять більше, ніж очікувалося, крохмаль в них може вивільнити велику кількість амілози. Остання речовина дуже липка.
Крім того не варто накривати каструлю з макаронами кришкою. Тримайте її закритою, поки вода не закипить.
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