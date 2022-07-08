Ніколи не додавайте цей інгредієнт в каструлю, де варяться макарони

Навіщо додають олію у воду під час варіння

Один з лайфхаків каже, що додавання олії вбереже макарони від прилипання до дна каструлі або ж від злипання між собою.

Додавання ж олії призведе до того, що ви лише витратите її намарно.

Якщо ви не хочете, щоб макарони не злипалися, просто відваріть їх у великій кількості підсоленої води: на 100 г сухих виробів 1 л води і приблизно 2 г солі.

Коли і яка олія в макаронах доречна

Використання олії буде справді цікавим лише тоді, коли ваші макарони будуть зварені та змішані з соусом.

Так у вас вийде справжня паста, яку варто збризнути кількома краплями оливкової олії.

Не зливайте повністю воду з макаронів

Така вода дуже корисна для покращення вашого соусу. Саме ця рідина - те, що вам потрібно для емульгування, в результаті чого ви отримаєте шовковисто-м'який соус ідеальної консистенції.

А щоб макарони не злипалися, не перетримуйте час варіння. Якщо вони киплять більше, ніж очікувалося, крохмаль в них може вивільнити велику кількість амілози. Остання речовина дуже липка.

Крім того не варто накривати каструлю з макаронами кришкою. Тримайте її закритою, поки вода не закипить.