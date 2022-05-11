Ніколи не робіть цього на порозі, щоб не пустити в дім горе та злидні
Поріг кожного дому - це свого роду межа між затишком вашого дому й зовнішнім світом. Наші пращури вважали, що це місце має магічні властивості і є, свого роду, порталом в потойбічний світ.
Про це пише Radiotrek.
Найвідоміша прикмета про поріг пов'язана з тим, що на нього не можна наступати, інакше:
- можна потурбувати домовика і він почне бешкетувати,
- в житті можуть початися невдачі,
- якщо людина довго стоятиме на порозі, в житло потрапить погана енергія, яка забере добробут,
- дім може втратити захист від поганих сил.
Що ще не можна робити на порозі
Не варто розмовляти з людьми через поріг, вітатися, кажуть, що це може призвести до сварки.
Через поріг треба переступати обережно. Якщо спіткнутися, то скоро в життя можуть прийти проблеми і невдачі.
Цілуватися через поріг з коханою людиною не варто - це може призвести до розриву.
Передавати гроші через поріг також погана ідея. Так можна втратити фінансовий добробут.
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