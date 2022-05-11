ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніколи не робіть цього на порозі, щоб не пустити в дім горе та злидні

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 19:59
Ніколи не робіть цього на порозі, щоб не пустити в дім горе та злидні Фото: Що не можна робити перед порогом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Поріг кожного дому - це свого роду межа між затишком вашого дому й зовнішнім світом. Наші пращури вважали, що це місце має магічні властивості і є, свого роду, порталом в потойбічний світ.

Про це пише Radiotrek.

Найвідоміша прикмета про поріг пов'язана з тим, що на нього не можна наступати, інакше:

  • можна потурбувати домовика і він почне бешкетувати,
  • в житті можуть початися невдачі,
  • якщо людина довго стоятиме на порозі, в житло потрапить погана енергія, яка забере добробут,
  • дім може втратити захист від поганих сил.

Що ще не можна робити на порозі

Не варто розмовляти з людьми через поріг, вітатися, кажуть, що це може призвести до сварки.

Через поріг треба переступати обережно. Якщо спіткнутися, то скоро в життя можуть прийти проблеми і невдачі.

Цілуватися через поріг з коханою людиною не варто - це може призвести до розриву.

Передавати гроші через поріг також погана ідея. Так можна втратити фінансовий добробут.

Раніше ми писали, що насправді означає голуб на підвіконні.

Також експерти розповіли, чому жінкам краще не дарувати квіти в горщику на свята, і яка є альтернатива.

Читайте РБК-Україна в Google News
приметы
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)