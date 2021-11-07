Никогда не делайте этого за обеденным столом: навлечете беду на себя и семью

Обеденный стол издревле почитается как символ процветания. За столом собираются семьями, чтобы покушать, пообщаться, провести время друг с другом, отметить важные события. Это место всегда считалось особенным, поэтому с ним связана масса примет. А нарушение некоторых из этих запретов за столом, считается, может привести к бедам и нищете.
Об этом пишет Ytro.
Считается, что выяснение отношений за столом может навлечь на ваш дом и на вас беды. Проведите трапезу в спокойной обстановке, а улаживание конфликтов отложите до другого времени.
По некоторым приметам, так вы можете привлечь в свой дом финансовые проблемы.
Из-за этого между родными могут начаться ссоры и недопонимания.
Пустая посуда, в которой нет никаких продуктов, сулит бедность. Оставляйте на столе только тарелки и чашки с содержимым, а лучше – уберите со стола, вымойте посуду после обеда, и разложите все в шкафы.
Если стол начал шататься, постарайтесь как можно скорее отремонтировать его. Сломанный стол, по некоторым приметам, сулит болезни.
Считается, что бардак на столе может привести к различным проблемам, поломкам, неприятностям. Да и попросту это – негигиенично.
Гуляющие по столу животное способна разрушать положительную энергетику дома. Отучите питомца, если у него есть такая плохая привычка.
Ранее мы писали, какие вещи категорически нельзя дарить на день рождения.
Также сообщалось, что никогда нельзя делать перед порогом, чтобы не привлечь беды и несчастья в свой дом.