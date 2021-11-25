Никогда не дарите эти вещи на свадьбу, чтобы не отобрать семейное счастье

Антиквариат

По мнению экспертов, старинные вещи могут приносить в новую семью энергетику предыдущих хозяев. А от этого ничего хорошего точно не будет.

Если все же есть желание подарить нечто подобное, выберите новую вещь, сделанную "под старину".

Зеркало

С зеркалом издавна связано много примет - в основном негативных. В данном случае такой подарок может стать символом эгоизма, самолюбования.

И в семье могут возникать ситуации, когда молодожены будут зацикливаться на себе, вместо того, чтобы уделять внимание своим половинкам.

Свечи

Подаренная свеча может стать не самым хорошим знаком для будущей семейной жизни. Ведь свеча быстро загорается и быстро тухнет.

Часы

Такую вещь не принято дарить не только на свадьбу, но никогда и никому в принципе.

Считается, что часы отсчитывают оставшееся время на счастье и символизируют скорую разлуку.

Детские вещи

Не стоит так навязчиво намекать молодой семье на то, что им пора приготовиться к следующему шагу. Это их жизнь, их решение, как долго они будут жить, как говорят "для себя".

Цветы с шипами

Шипы на цветах означают "уколы" судьбы, переживания и травмы. Если это касается роз, то их дарить можно, но попросите флориста убрать с них шипы.

Пустые вазы

Пустые вазы символизируют бедную и трудную жизнь. Если хотите сделать такой подарок, бросьте на дно хотя бы монету.