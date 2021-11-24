Свадебный фотограф назвала три верных признака того, что пара разведется

Свадебный фотограф рассказала о трех индикаторах того, что пара разведется. Такие тревожные признаки можно увидеть уже во время празднования бракосочетания.

Об этом рассказала блогер Шейла Херингтон в TikTok , которая работает свадебным фотографом. Такие выводы девушка сделала наблюдая за поведением пар на свадьбе, а также родственников и друзей молодоженов.

Интересно, что Шейла пришла к таким выводам во время разговора с коллегой, что имеет больший опыт, чем она.

"Как-то у меня была фотосессия под руководством свадебного фотографа, который сказал, что всегда можно определить, продержится ли брак, основываясь на трех признаках", - говорит блогер.

Признак №1. Много снимков без партнера

Таких должно быть не более трех, по мнению фотографа.

"Это имеет смысл, когда вы фотографируетесь с мамой и папой. Но "выгонять" партнера из кадра на больше, чем три снимка, по-моему, немного подозрительно", - говорит она.

Признак №2. Поведение подруг невесты или друзей жениха

Если друзья не лучшим образом относятся к избраннице (избраннику), уклоняются от упоминаний о них во время тостов, у брака мало шансов на успех.

Признак №3. Партнеры больше времени проводят с родственниками, гостями, чем со своей половинкой

Этот звоночек блогер также считает тревожным. Ведь если уж на свадьбе вы отдаляетесь друг от друга, то что же будет дальше.