Свадебный фотограф назвала три верных признака того, что пара разведется
Свадебный фотограф рассказала о трех индикаторах того, что пара разведется. Такие тревожные признаки можно увидеть уже во время празднования бракосочетания.
Об этом рассказала блогер Шейла Херингтон в TikTok, которая работает свадебным фотографом. Такие выводы девушка сделала наблюдая за поведением пар на свадьбе, а также родственников и друзей молодоженов.
Интересно, что Шейла пришла к таким выводам во время разговора с коллегой, что имеет больший опыт, чем она.
"Как-то у меня была фотосессия под руководством свадебного фотографа, который сказал, что всегда можно определить, продержится ли брак, основываясь на трех признаках", - говорит блогер.
Признак №1. Много снимков без партнера
Таких должно быть не более трех, по мнению фотографа.
"Это имеет смысл, когда вы фотографируетесь с мамой и папой. Но "выгонять" партнера из кадра на больше, чем три снимка, по-моему, немного подозрительно", - говорит она.
Признак №2. Поведение подруг невесты или друзей жениха
Если друзья не лучшим образом относятся к избраннице (избраннику), уклоняются от упоминаний о них во время тостов, у брака мало шансов на успех.
Признак №3. Партнеры больше времени проводят с родственниками, гостями, чем со своей половинкой
Этот звоночек блогер также считает тревожным. Ведь если уж на свадьбе вы отдаляетесь друг от друга, то что же будет дальше.
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