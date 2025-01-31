Нікіта Кісельов презентував особливий проект, перші герої якого - закохані військові. Ексклюзивні подробиці

– Як виникла ідея проекту "Пісні написані коханням"?

– Нікіта: Ідея проекту з'явилася ще давно. Спочатку я планував створити великий YouTube-проект про кохання під час війни - про людей, які закохалися, і чиє життя змінилося з початком війни. Мені було цікаво дослідити, як вони переживають цей важкий період разом, як війна впливає на їхні стосунки і які ситуації допомогли їм знаходити сили жити далі, попри постійні бойові дії в Україні та трагічні втрати.

Згодом ми з командою вирішили переглянути формат і зрозуміли, що можемо піти далі - писати пісні, які б відображали історії цих людей. Нашою метою стало не лише розповісти їхні історії, але й подарувати їм незабутні емоції та пісню про їхнє кохання на завершення програми. Тому ми переформатували проект в Reels та TikTok, щоб ще більше людей могли долучитися до цих теплих і зворушливих моментів.

– Як ви шукали пари? Як відбирали, чию історію обрати для написання пісні?

– Нікіта: Пари ми шукали серед моїх підписників та знайомих. Ми оголосили кастинг, і до нас почали надходити численні заявки - пари, які заповнювали анкети та проходили відбір. Ми особисто спілкувалися з учасниками, проводили онлайн-зустрічі, в яких мали змогу глибше поринути в їхні історії. Для першої серії цього інста-серіалу ми обрали пару, яку ви зараз бачите. Їхня історія нас по-справжньому зворушила, і ми вирішили подарувати їм пісню, що передає їхні почуття.

– Як ви відреагували на новину про реаліті-шоу "Пісні написані коханням" від Нікіти Кісельова? Чи зразу уявили, що вашу історію може бути покладено на пісню?

– Анастасія: Ми були здивовані та приємно вражені, що наша історія буде звучати у пісні, але, як це буде, уявити було важко. Спочатку в зумі ми розповіли історії наших поранень, а потім й історію нашого знайомства.

Нікіта Кісельов (фото надане прес-службою)

– Кому першим показали цей трек? Яка була реакція? Як самі герої відреагували, коли вперше почули "Купідон"? Чи нервували ви перед тим, як показати парі трек?

– Нікіта: Першим я показав цей трек своїй команді. Всім дуже сподобалося, і кожен відчув цю історію. Оскільки команда вже знала історію Анастасії та Олексія, вони відреагували максимально щиро та сказали, що пісня може відгукнутися в багатьох серцях і дати сили рухатися вперед.

Наші герої почули пісню вперше під час зйомок цього проекту. Я заспівав для них на студії та бачив, як у них на очах з'явилися сльози. Вони зрозуміли, що це кохання втілилося у творчість, і це стало чимось безмежним. Вони побачили, як їхня історія надихає інших і дає сили. Для них ця пісня стала частиною особливого моменту їхнього життя.

Я дійсно нервував перед тим, як показати трек, бо це військові, і це велика відповідальність. Це люди, які пережили чимало трагедій, стресу і важких ситуацій. Я хвилювався, чи сподобається пісня, чи не зачепить якийсь момент чи слово, яке могло б боляче відгукнутися в їхній душі.



Анастасія та Олексій (фото надане прес-службою)

– Розкажіть історію знайомства з Олексієм та Анастасією: як відбулась ваша зустріч та перший дотик?

– Нікіта: Ми познайомились особисто вже під час зйомок проекту. Це була дуже зворушлива і чуттєва зустріч. Коли слухаєш історії наживо, коли людина сама розповідає про те, що пережила, це справді вражає. Вся знімальна команда була глибоко зворушена - багато хто вперше чув цю історію від Анастасії та Олексія. Для нас вона стала яскравим проявом кохання під час війни, справжнім символом сили та відданості.

– Як відбулося ваше знайомство з Нікітою? Які враження у вас були загалом від процесу запису шоу?

– Анастасія: Познайомились ми в зумі, коли розповідали свою історію. Нікіта слухав так пристрасно, таке враження, що в нього в голові вже склались рядки пісні! А в живу наше знайомство відбулось безпосередньо на записі шоу. Приємна обстановка, чудова команда!

– Як довго ви писали цей трек? Першим написали приспів чи куплет?

– Нікіта: Цю пісню я писав, мабуть, протягом 30-40 хвилин - саме текст і мелодію. Уся композиція лягала лінійно, починаючи з перших слів, що стосуються бойових дій, і далі. Вона буквально "полилась", як кажуть, сама собою. Я відчув, що не хочу нічого змінювати, бо все вийшло максимально чесно і природно.



Нікіта Кісельов (фото надане прес-службою)

– "Купідон" - чи стала ця пісня гімном вашого кохання? Які були ваші враження після першого прослуховування треку?

– Анастасія: В цей день нам на студії дали змогу послухати вперше пісню про нашу історію. Ми були щиро вражені, наскільки Нікіта зміг в цю пісню вкласти почуття пережитого. Дякуємо всій команді та Нікіті за його творчість.

– Що особисто для вас означає пісня "Купідон"?

– Нікіта: Це один з найбільш особливих треків, який я коли-небудь писав. Адже він не просто про любов, він про справжню силу кохання, яка долає навіть кров, війну та поранення. З моменту написання "Купідон" зайняв особливе місце в моєму серці, і скільки б разів я його не чув або не виконував, мурашки щоразу пробігають по моєму тілу, адже я знаю, що кожне слово - це історія двох прекрасних людей, Анастасії та Олексія. Я безмежно вдячний їм за участь у моєму проєкті, це велика честь для мене, що справжні герої, українські військові стали частиною моєї музики.

– Як ви загалом допомагаєте військовим? Як артисти можуть долучатися до цього процесу?

– Нікіта: Я допомагаю військовим особисто - через донати та концерти. На концертних заходах ми збираємо кошти на підтримку тих чи інших бригад і для тих потреб, які є найнеобхіднішими саме зараз.

Концерти для військових - це окрема місія. Я беру участь у таких заходах, де можу підняти дух, показати, що життя триває, і воно має бути наповнене справжньою музикою, коханням і щастям.

– Чи плануєте запросити Олексія та Анастасію на свій сольний концерт?

– Нікіта: Так, на свій сольний концерт 1 березня я обов’язково хочу запросити Олексія та Анастасію. Думаю, для них це може стати ідеальним побаченням - таким, як і для багатьох пар у Києві та по всій Україні. Я хочу, щоб вони почули цю пісню наживо, відчули її особливу енергетику. Це буде дуже зворушливий момент.