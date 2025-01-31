Никита Киселев презентовал особый проект, первые герои которого - влюбленные военные. Эксклюзивные подробности

– Как возникла идея проекта "Пісні написані коханням"?

– Никита: Идея проекта появилась еще давно. Изначально я планировал создать большой YouTube-проект о любви во время войны - о людях, которые влюбились, и чья жизнь изменилась с началом войны. Мне было интересно исследовать, как они переживают этот тяжелый период вместе, как война влияет на их отношения и какие ситуации помогли им находить силы жить дальше, несмотря на постоянные боевые действия в Украине и трагические потери.

Впоследствии мы с командой решили пересмотреть формат и поняли, что можем пойти дальше - писать песни, которые бы отражали истории этих людей. Нашей целью стало не только рассказать их истории, но и подарить им незабываемые эмоции и песню об их любви в завершение программы. Поэтому мы переформатировали проект в Reels и TikTok, чтобы еще больше людей могли приобщиться к этим теплым и трогательным моментам.

– Как вы искали пары? Как отбирали, чью историю выбрать для написания песни?

– Никита: Пары мы искали среди моих подписчиков и знакомых. Мы объявили кастинг, и к нам начали поступать многочисленные заявки - пары, которые заполняли анкеты и проходили отбор. Мы лично общались с участниками, проводили онлайн-встречи, в которых могли глубже погрузиться в их истории. Для первой серии этого инста-сериала мы выбрали пару, которую вы сейчас видите. Их история нас по-настоящему тронула, и мы решили подарить им песню, передающую их чувства.

– Как вы отреагировали на новость о реалити-шоу "Пісні написані коханням" от Никиты Киселева? Сразу ли представили, что ваша история может быть положена на песню?

– Анастасия: Мы были удивлены и приятно удивлены, что наша история будет звучать в песне, но, как это будет, представить было трудно. Сначала в зуме мы рассказали истории наших ранений, а потом и историю нашего знакомства.

Никита Киселев (фото предоставлено пресс-службой)

– Кому первым показали этот трек? Как сами герои отреагировали, когда впервые услышали "Купідон"? Нервничали ли вы перед тем, как показать паре трек?

– Никита: Первым я показал этот трек своей команде. Всем очень понравилось, и каждый прочувствовал эту историю. Поскольку команда уже знала историю Анастасии и Алексея, они отреагировали максимально искренне и сказали, что песня может откликнуться во многих сердцах и дать силы двигаться вперед.

Наши герои услышали песню впервые во время съемок этого проекта. Я спел для них на студии и видел, как у них на глазах появились слезы. Они поняли, что эта любовь воплотилась в творчество, и это стало чем-то безграничным. Они увидели, как их история вдохновляет других и дает силы. Для них эта песня стала частью особого момента их жизни.

Я действительно нервничал перед тем, как показать трек, потому что это военные, и это большая ответственность. Это люди, которые пережили немало трагедий, стресса и тяжелых ситуаций. Я волновался, понравится ли песня, не зацепит ли какой-то момент или слово, которое могло бы больно отозваться в их душе.



Анастасия и Алексей (фото предоставлено пресс-службой)

– Расскажите историю знакомства с Алексеем и Анастасией: как состоялась ваша встреча и первое прикосновение?

– Никита: Мы познакомились лично уже во время съемок проекта. Это была очень трогательная и чувственная встреча. Когда слушаешь истории вживую, когда человек сам рассказывает о том, что пережил, это действительно впечатляет. Вся съемочная команда была глубоко тронута - многие впервые слышали эту историю от Анастасии и Алексея. Для нас она стала ярким проявлением любви во время войны, настоящим символом силы и преданности.

– Как состоялось ваше знакомство с Никитой? Какие впечатления у вас были в целом от процесса записи шоу?

– Анастасия: Познакомились мы в зуме, когда рассказывали свою историю. Никита слушал так страстно, такое впечатление, что у него в голове уже сложились строки песни! А в живую наше знакомство состоялось непосредственно на записи шоу. Приятная обстановка, замечательная команда!

– Как долго вы писали этот трек? Первым написали припев или куплет?

– Никита: Эту песню я писал, наверное, за 30-40 минут - именно текст и мелодию. Вся композиция ложилась линейно, начиная с первых слов, касающихся боевых действий, и дальше. Она буквально "полилась", как говорится, сама собой. Я почувствовал, что не хочу ничего менять, потому что все получилось максимально честно и естественно.



Никита Киселев (фото предоставлено пресс-службой)

– "Купідон" - стала ли эта песня гимном вашей любви? Какие были ваши впечатления после первого прослушивания трека?

– Анастасия: В этот день нам на студии дали возможность послушать впервые песню о нашей истории. Мы были искренне поражены, насколько Никита смог в эту песню вложить чувства пережитого. Спасибо всей команде и Никите за его творчество.

– Что лично для вас значит песня "Купідон"?

– Никита: Это один из самых особенных треков, который я когда-либо писал. Ведь он не просто о любви, он о настоящей силе любви, которая преодолевает даже кровь, войну и ранения. С момента написания "Купідон" занял особое место в моем сердце, и сколько бы раз я его не слышал или не исполнял, мурашки каждый раз пробегают по моему телу, ведь я знаю, что каждое слово - это история двух прекрасных людей, Анастасии и Алексея. Я бесконечно благодарен им за участие в моем проекте, это большая честь для меня, что настоящие герои, украинские военные стали частью моей музыки.

– Как вы в целом помогаете военным? Как артисты могут участвовать в этом процессе?

– Никита: Я помогаю военным лично - через донаты и концерты. На концертных мероприятиях мы собираем средства на поддержку тех или иных бригад и для тех потребностей, которые являются самыми необходимыми именно сейчас.

Концерты для военных - это отдельная миссия. Я участвую в таких мероприятиях, где могу поднять дух, показать, что жизнь продолжается, и она должна быть наполнена настоящей музыкой, любовью и счастьем.

– Планируете ли пригласить Алексея и Анастасию на свой сольный концерт?

– Никита: Да, на свой сольный концерт 1 марта я обязательно хочу пригласить Алексея и Анастасию. Думаю, для них это может стать идеальным свиданием - таким, как и для многих пар в Киеве и по всей Украине. Я хочу, чтобы они услышали эту песню вживую, почувствовали ее особую энергетику. Это будет очень трогательный момент.