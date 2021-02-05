Никаких ограничений не было: Степанов поставил точку в вопросе партнерских родов

Партнерские роды на фоне вспышки пандемии коронавируса никто в Украине не запрещал. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему многие учреждения вводят ограничения на партнерские роды.

Максим Степанов рассказал в Верховной Раде 5 февраля о том, что много семей в Украине столкнулись с ограничением прав на партнерские роды якобы из-за вспышки коронавируса. Однако, как цитирует слова министра издание "Ракурс", это личная самодеятельность отдельных медицинских учреждений.

"Мы уже проводили соответствующие совещания... Никаких ограничений, подчеркиваю, никаких ограничений на партнерские роды, не было установлено в нашей стране. Единственная вещь, которая существовала, что при поступлении в учреждение здравоохранения, - надо было сделать тест", - дал объяснение Степанов.

Он добавил, что сейчас в больницах есть быстрые тесты на коронавирус, которые показывают результат за 15 минут.

"Сейчас, когда у нас уже есть быстрые тесты на коронавирус, это делается за 15 мин. Все эти тесты закуплены за государственные средства — почти 6 млн тестов, которые, в частности, были распределены и на родильные дома. Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения и еще раз посмотрим, каким образом нормативно обязать медучреждения, чтобы не было таких вещей как отмена партнерских родов", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут вернуть красные зоны карантина.

А также рассказывали о том, что в Минздраве назвали единственное условие для введения жесткого карантина в Украине.