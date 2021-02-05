Ніяких обмежень не було: Степанов поставив крапку в питанні партнерських пологів

Партнерські пологи на тлі спалаху пандемії коронавірусу ніхто в Україні не забороняв. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому багато установ запроваджують обмеження на партнерські пологи.

Максим Степанов розповів у Верховній Раді 5 лютого про те, що багато сімей в Україні зіткнулися з обмеженням прав на партнерські пологи нібито через спалах коронавірусу. Однак, як цитує видання слова міністра "Ракурс", це особиста самодіяльність окремих медичних установ.

"Ми вже проводили відповідні наради... Ніяких обмежень, підкреслюю, жодних обмежень на партнерські пологи, не було встановлено в нашій країні. Єдина річ, яка існувала, що при надходженні в установу охорони здоров'я, - треба було зробити тест", - дав пояснення Степанов.

Він додав, що зараз в лікарнях є швидкі тести на коронавірус, які показують результат за 15 хвилин.

"Зараз, коли у нас вже є швидкі тести на коронавірус, це робиться за 15 хв. Всі ці тести закуплені за державні кошти — майже 6 млн тестів, які, зокрема, були розподілені й на пологові будинки. Ми ще додатково дамо відповідне роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я і ще раз подивимося, яким чином нормативно зобов'язати медустанови, щоб не було таких речей як скасування партнерських пологів", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть повернути червоні зони карантину.

А також розповідали про те, що у МОЗ назвали єдину умову для введення жорсткого карантину в Україні.