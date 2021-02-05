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В Украине могут вернуть "красную зону" карантина: кто туда попадет

Пятница 05 февраля 2021 14:18
В Украине могут вернуть "красную зону" карантина: кто туда попадет
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине могут появиться "красные зоны" в условиях адаптивного карантина. Туда попадут регионы, в которых будет наблюдаться существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время заседания Верховной Рады на YouTube-канале

Чиновник говорит, что в первую очередь будут обращать внимание на заполненность койкомест с кислородом, а также на прирост новых случаев болезни. Такие ограничения будут введены, дабы не допустить коллапса медицинской системы.

"Если нагрузка на медицинскую систему может привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться "красный" уровень опасности. Он будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - сказал Максим Степанов.

Жесткие карантинные ограничения будут действовать до той поры, пока в регионе не стабилизируется ситуация.

"Например, 65%-ное заполнение коек с кислородом или рост более чем на 50% количества госпитализированных в течение семи дней. При таких условиях будут вводиться жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

Какие запреты действуют в "красной зоне" карантина:

  • движение общественного транспорта;
  • закрыты кафе и ТРЦ,
  • не работают образовательные учреждения.

В Украине могут вернуть &quot;красную зону&quot; карантина: кто туда попадет

Запреты в "красной зоне" карантина (фото: пресс-служба Минздрава)

Напомним, что карантин в Украине продлили до 30 апреля. Но и эта дата не является окончательной.

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