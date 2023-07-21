Ніхто не зміг побити його рекорд. Помер відомий український важкоатлет: що про нього відомо

На 79 році життя помер український важкоатлет Адам Гнатів. Його останній рекорд СРСР - підйом ваги 120,5 кілограмів - так ніхто й не зміг подолати.
Про смерть спортсмена повідомляє відділення НОК України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.
За національністю Адам Гнатів був поляком, але майже все життя прожив у Львові.
У 1971 році він став чемпіоном СРСР у вазі 52 кілограми. Згодом срібним призером чемпіонату Європи 1972 року.
Протягом 1962-1978 років Адам став восьмиразовим призером чемпіонатів СРСР.
Інші його нагороди включають:
За час своєї спортивної кар'єри Адам Гнатів встановив 14 рекордів світу та СРСР, 18 рекордів УРСР.
У 1972 році Міжнародна федерація важкої атлетики виключає жим зі змагальної програми штангістів. Таким чином останній рекорд СРСР Адама Гнатова - 120,5 кілограмів - залишився непобитим.
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