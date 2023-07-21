Никто не смог побить его рекорд. Умер известный украинский тяжеловес: что о нем известно

На 79 году жизни скончался украинский тяжеловес Адам Игнатов. Его последний рекорд СССР - подъем веса 120,5 килограммов - так никто и не смог побить.
О смерти спортсмена сообщает отделение НОК Украины во Львовской области на своей странице в Facebook.
По национальности Адам Гнатов был поляком, но почти всю жизнь прожил во Львове.
В 1971 году он стал чемпионом СССР в весе 52 килограмма. Впоследствии серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.
В течение 1962-1978 годов Адам стал восьмикратным призером чемпионатов СССР.
Остальные его награды включают:
За время своей спортивной карьеры Адам Гнатов установил 14 рекордов мира и СССР, 18 рекордов УССР.
В 1972 году Международная федерация тяжелой атлетики исключает жим из соревновательной программы штангистов. Таким образом, последний рекорд СССР Адама Гнатова - 120,5 килограммов - остался непобитым.
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