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Ніхто не зміг побити його рекорд. Помер відомий український важкоатлет: що про нього відомо

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Україна, П'ятниця 21 липня 2023 09:01
Ніхто не зміг побити його рекорд. Помер відомий український важкоатлет: що про нього відомо Адам Гнатів став рекордсменом (фото: facebook.com/lvivnoc)
Автор: Юлія Гаюк

На 79 році життя помер український важкоатлет Адам Гнатів. Його останній рекорд СРСР - підйом ваги 120,5 кілограмів - так ніхто й не зміг подолати.

Про смерть спортсмена повідомляє відділення НОК України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про важкоатлета

За національністю Адам Гнатів був поляком, але майже все життя прожив у Львові.

У 1971 році він став чемпіоном СРСР у вазі 52 кілограми. Згодом срібним призером чемпіонату Європи 1972 року.

Протягом 1962-1978 років Адам став восьмиразовим призером чемпіонатів СРСР.

Інші його нагороди включають:

  • чемпіон п'ятої Спартакіади народів СРСР в 1971 році
  • переможець "Приза Дружби" 1969 та 1973 років, кубка СРСР 1970 та 1972 років, кубка Балтики 1971 та 1972 років
  • чемпіон УРСР у 1969-1975, 1977, 1980, 1981 рр., другий призер у 1976 році
  • переможець Передолімпійського тижня в Мюнхені 1971 року

За час своєї спортивної кар'єри Адам Гнатів встановив 14 рекордів світу та СРСР, 18 рекордів УРСР.

У 1972 році Міжнародна федерація важкої атлетики виключає жим зі змагальної програми штангістів. Таким чином останній рекорд СРСР Адама Гнатова - 120,5 кілограмів - залишився непобитим.

Раніше ми розповідали, що в боях за Україну загинув чемпіон з фехтування Денис Борейко.

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