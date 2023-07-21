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Никто не смог побить его рекорд. Умер известный украинский тяжеловес: что о нем известно

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Украина, Пятница 21 июля 2023 09:01
Никто не смог побить его рекорд. Умер известный украинский тяжеловес: что о нем известно Адам Игнатов стал рекордсменом (фото: facebook.com/lvivnoc)
Автор: Юлия Гаюк

На 79 году жизни скончался украинский тяжеловес Адам Игнатов. Его последний рекорд СССР - подъем веса 120,5 килограммов - так никто и не смог побить.

О смерти спортсмена сообщает отделение НОК Украины во Львовской области на своей странице в Facebook.

Что известно о тяжелоатлете

По национальности Адам Гнатов был поляком, но почти всю жизнь прожил во Львове.

В 1971 году он стал чемпионом СССР в весе 52 килограмма. Впоследствии серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.

В течение 1962-1978 годов Адам стал восьмикратным призером чемпионатов СССР.

Остальные его награды включают:

  • чемпион пятой Спартакиады народов СССР в 1971 году
  • победитель "Приза Дружбы" 1969 и 1973 годов, кубка СССР 1970 и 1972 годов, кубка Балтики 1971 и 1972 годов
  • чемпион УССР в 1969-1975, 1977, 1980, 1981 гг., второй призер в 1976 году
  • победитель Предолимпийской недели в Мюнхене 1971 года

За время своей спортивной карьеры Адам Гнатов установил 14 рекордов мира и СССР, 18 рекордов УССР.

В 1972 году Международная федерация тяжелой атлетики исключает жим из соревновательной программы штангистов. Таким образом, последний рекорд СССР Адама Гнатова - 120,5 килограммов - остался непобитым.

Ранее мы рассказывали, что в боях за Украину погиб чемпион по фехтованию Денис Борейко.

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помер спортсмени