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"Ніхто не здогадається": адвокат розповів про нову загадкову базу "Призовник"

Адвокат розповів про нову пошукову базу "Призвовник" (фото: Служба зв'язків з громадськістю)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні триває мобілізація і військовозобов'язаних можуть вносити до баз "Армор", "Оберіг" та інші. Адвокат розповів про нову пошукову базу "Призовник", якої лякають чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Що таке база "Призовник"

Адвокат розповів, що йому підписник прислав листа, останній абзац якого звучить так: "Його особу було внесено до пошукової бази "Призовник". При встановленні місцезнаходження буде доставлено до Запорізького ТЦК СП". 

Інформаційний портал Національної поліції України - це єдина інформаційно-комунікаційна система МВС, яка об’єднує декілька десятків інформаційних підсистем, доступ до кожної з яких обмежується повноваженнями конкретних підрозділів.

Наприклад, найбільш повний доступ мають оперативні працівники: розшук та дозвільна система, реєстрація зброї. 

Патрульна поліція використовує декілька інших підсистем, що стосується викрадення автотранспорту, пошуку за особою, але не мають доступу до інформації щодо осіб, які перебувають в розробці оперативними підрозділами та мають гриф секретності.

Реєстраційні центри, колишні МРЕВ користуються підсистемою "Гарпун", яка крім певних дублюючих функцій, ще й виявляє автомобільних двійників та відстежує номерні збіги. 

За словами адвоката, база "Призовник" - це одна з інформаційних підсистем Національної поліції.

"А знаєте, чому така кодова назва? Щоб ніхто не здогадався і не спалився. Це одна з інформаційних підсистем ІПНП під назвою "Призовник". А зараз вгадайте, як вся ця інформаційно-комунікаційна система називається скорочено? Правильно, це "Армор", - зазначив Роман Сімутін.

 

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