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"Никто не догадается": адвокат рассказал о новой загадочной базе "Призовник"

Адвокат рассказал о новой поисковой базе "Призывник" (фото: Служба связей с общественностью)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжается мобилизация и военнообязанных могут вносить в базы "Армор", "Оберег" и другие. Адвокат рассказал о новой поисковой базе "Призовник", которой пугают мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Что такое база "Призовник"

Адвокат рассказал, что ему подписчик прислал письмо, последний абзац которого звучит так: "Его лицо было внесено в поисковую базу "Призывник". При установлении местонахождения будет доставлен в Запорожский ТЦК СП".

Информационный портал Национальной полиции Украины - это единственная информационно-коммуникационная система МВД, объединяющая несколько десятков информационных подсистем, доступ к каждой из которых ограничивается полномочиями конкретных подразделений.

К примеру, наиболее полный доступ имеют оперативные работники: розыск и разрешительная система, регистрация оружия.

Патрульная полиция использует несколько других подсистем, касающихся угона автотранспорта, поиска за лицом, но не имеющих доступа к информации относительно лиц, находящихся в разработке оперативными подразделениями и имеющих гриф секретности.

Регистрационные центры, бывшие МРЭО пользуются подсистемой "Гарпун", которая кроме определенных дублирующих функций еще и обнаруживает автомобильных двойников и отслеживает номерные совпадения.

По словам адвоката, база "Призовник" - это одна из информационных подсистем Национальной полиции.

"А знаете, почему такое кодовое название? Чтобы никто не догадался и не спалився. Это одна из информационных подсистем ИПНП под названием "Призовник". А теперь угадайте, как вся эта информационно-коммуникационная система называется сокращенно? Правильно, это "Армор", - отметил Роман Симутин.

 

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