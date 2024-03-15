"Никто не догадается": адвокат рассказал о новой загадочной базе "Призовник"

Что такое база "Призовник"

Адвокат рассказал, что ему подписчик прислал письмо, последний абзац которого звучит так: "Его лицо было внесено в поисковую базу "Призывник". При установлении местонахождения будет доставлен в Запорожский ТЦК СП".

Информационный портал Национальной полиции Украины - это единственная информационно-коммуникационная система МВД, объединяющая несколько десятков информационных подсистем, доступ к каждой из которых ограничивается полномочиями конкретных подразделений.

К примеру, наиболее полный доступ имеют оперативные работники: розыск и разрешительная система, регистрация оружия.

Патрульная полиция использует несколько других подсистем, касающихся угона автотранспорта, поиска за лицом, но не имеющих доступа к информации относительно лиц, находящихся в разработке оперативными подразделениями и имеющих гриф секретности.

Регистрационные центры, бывшие МРЭО пользуются подсистемой "Гарпун", которая кроме определенных дублирующих функций еще и обнаруживает автомобильных двойников и отслеживает номерные совпадения.

По словам адвоката, база "Призовник" - это одна из информационных подсистем Национальной полиции.

"А знаете, почему такое кодовое название? Чтобы никто не догадался и не спалився. Это одна из информационных подсистем ИПНП под названием "Призовник". А теперь угадайте, как вся эта информационно-коммуникационная система называется сокращенно? Правильно, это "Армор", - отметил Роман Симутин.