Повістка поштою чи телефоном: яке покарання можуть получити українці за неявку

У рамках загальній мобілізації громадян України військовозобов'язані продовжують отримувати повістки з вимогою прийти у ТЦК. Однак часто такі повістки попадають у поштову скриньку або відправляються за допомогою СМС. Також з ТЦК можуть зателефонувати додому.

Чи є законні такі методи вручення повісток та яке покарання можна отримати за неявку по такій повістці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення юриста Костянтина Грітчина для B2BConsult.

ТЦК та СП дійсно мають право викликати військовозобов'язаних для виконання обов'язку щодо військового обліку (уточнення даних та проходження медичного обліку) за допомогою повістки у поштовій скриньці чи СМС.

Відповідальність за неявку за повісткою адміністративна (ст. 210-1 КУпАП) - це штраф від 3400 до 5100 грн. + можливість адміністративного затримання з метою доставки до ТЦКСП (ч.3 ст.38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу").

"Однак виклик телефоном та поштою (не рекомендованим листом або цінним листом під вручення) не є належним врученням повістки, тому це порушення тільки військового обліку (ст. 210 КУпАП), яке карається штрафом від 850 до 1700 грн", - пояснив юрист.

Він підкреслив, що повістка має бути вручена військовозобов'язаному особисто уповноваженими особами. У разі надходження на підприємство листа з військкомату, відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний вручити повістку військовозобов'язаному працівнику під підпис.

"Така повістка(залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик телефоном, вручення через родичів), не є врученою та правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків та відповідальності, тому явка за такою повісткою не обов'язкова", - додав Грітчин.