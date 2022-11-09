Ніхто й не помітить: дизайни манікюру, де не видно, що він відріс

Нюдові та пастельні відтінки

Ніжні пастельні відтінки найпростіші у догляді, адже вони майже точно збігаються із кольором нігтьової пластини. Обравши максимально наближений до натурального відтінок гель лаку можна точно не хвилюватись, коли нігті почнуть відростати.

Фото: instagram.com/nudenailsbar

Якщо хочете розбавити нюд, додайте цікавий дизайн, який також вдало приховає те, що нігті.

Фото: instagram.com/nudenailsbar

Фото: vogue.ua

Ненасичене омбре

У випадку омбре краще поєднувати більш приглушені кольори. У тому місці, де починається кутикула, надайте перевагу чомусь пастельному, а далі - чого душа забажає.

Фото: instagram.com/nailalamode

Кольоровий френч

Очевидно, що базу доведеться брати ніжного натурального відтінку, проте сама "усмішка" може бути будь-якою. Тому проявляйте фантазію!

Фото: instagram.com/nudenailsbar

Фото: ebay.com