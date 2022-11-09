Ніхто й не помітить: дизайни манікюру, де не видно, що він відріс

Часом може бути складно записатися до майстра або не вистачатиме часу, а манікюр буде відростати та тим самим видавати несвіжість. Попри це кожній жінці хочеться мати доглянуті та акуратні нігті.
Тому Styler ділиться із вами дизайнами манікюру, які приховають, що нігті починають відростати.
Ніжні пастельні відтінки найпростіші у догляді, адже вони майже точно збігаються із кольором нігтьової пластини. Обравши максимально наближений до натурального відтінок гель лаку можна точно не хвилюватись, коли нігті почнуть відростати.
Фото: instagram.com/nudenailsbar
Якщо хочете розбавити нюд, додайте цікавий дизайн, який також вдало приховає те, що нігті.
Фото: vogue.ua
У випадку омбре краще поєднувати більш приглушені кольори. У тому місці, де починається кутикула, надайте перевагу чомусь пастельному, а далі - чого душа забажає.
Фото: instagram.com/nailalamode
Очевидно, що базу доведеться брати ніжного натурального відтінку, проте сама "усмішка" може бути будь-якою. Тому проявляйте фантазію!
Фото: instagram.com/nudenailsbar
Фото: ebay.com
Раніше ми розповідали, який манікюр найтрендовіший цього сезону.
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