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Никто и не заметит: дизайн маникюра, где не видно, что он отрос

Эти дизайны помогут скрыть отросший маникюр (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Иногда может быть сложно записаться к мастеру или не хватит времени, а маникюр будет отрастать и тем самым выдавать несвежесть. Несмотря на это, каждой женщине хочется иметь ухоженные и аккуратные ногти.

Потому Styler делится с вами дизайнами маникюра, которые скрывают, что ногти начинают отрастать.

Толстые и пастельные оттенки

Нежные пастельные оттенки простые в уходе, ведь они почти точно совпадают с цветом ногтевой пластины. Выбрав максимально приближенный к натуральному оттенок гель лака, можно точно не волноваться, когда ногти начнут отрастать.

Фото: instagram.com/nudenailsbar

Если хотите разбавить нюд, добавьте интересный дизайн, который также удачно скроет ногти.

Фото: instagram.com/nudenailsbar

Фото: vogue.ua

Ненасыщенное омбре

В случае омбре лучше сочетать более приглушенные цвета. В том месте, где начинается кутикула, отдайте предпочтение чему-нибудь пастельному, а дальше - чего душа пожелает.

Фото: instagram.com/nailalamode

Цветной френч

Очевидно, что базу придется брать нежного натурального оттенка, однако сама "улыбка" может быть любой. Потому проявляйте фантазию!

Фото: instagram.com/nudenailsbar

Фото: ebay.com

Раньше мы рассказывали, какой маникюр самый трендовый в этом сезоне.

Читайте также, как быстро отрастить длинные и крепкие ногти.

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