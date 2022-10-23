Як швидко відростити міцні та довгі нігті: дотримуйтесь цих простих правил

Щоб відростити довгі і міцні нігті за тиждень або за місяць, важливо дотримуватися простих правил. Однак іноді люди роблять багато помилок, які перешкоджають цьому процесу.

На швидкість росту нігтів можуть впливати різні фактори, такі як вік, гормони та стан здоров'я. Якщо у вас ламкі нігті, краще з’ясувати першопричину у лікаря, перш ніж починати лікування в домашніх умовах.

Що потрібно зробити

Правильно підпилюйте

Варто почати з підпилювання кінчика нігтя, щоб зробити його коротшим. Пилку тримайте перпендикулярно до нігтя. Не надто сильно підпилюйте краї нігтів. Інакше вони стануть більш схильними до ламання.

Також важливо, перш ніж почати пиляти нігті переконатись, що вони повністю висохли. Вологі нігті стають м’якшими й крихкими через воду, яку вони ввібрали.

Використовуйте м'яку пилку, щоб не пошкодити нігті.

Не обрізайте кутикулу

Фахівці кажуть, що кутикула захищає нігті та допомагає їм утримувати вологу. Вона також діє як бар'єр, який запобігає потраплянню бактерій у нігті. Тому кутикулу краще обережно відсунути та не обрізати.

Якісний лак

Варто вибирати лаки для нігтів на водній основі, оскільки вони більш ніжні для нігтів. А ще краще взагалі не використовувати лак для нігтів, якщо хочете відростити їх.

Також не варто використовувати жорсткі рідини для зняття лаку, щоб не пересушити й не пошкодити нігті. Уникайте продуктів, що містять ацетон.

Корисні продукти

Добре збалансоване харчування допоможе прискорити ріст нігтів і зробить їх міцнішими. Потрібно вживати продукти, які містять:

біотин (горіхи, лосось, насіння);

білок (курка, нежирна яловичина, арахіс);

фолієва кислота (зелень, авокадо, зелений горошок);

вітамін А (морква, гарбуз, яблука);

вітамін С (цитрусові, помідори, полуниця).

Захистіть нігті

Не піддавайте нігті впливу агресивних хімікатів, зокрема мила та засобів для миття. Це робить нігті менш стійкими до ламання та пошкодження. Тому завжди одягайте захисні рукавиці, перш ніж виконувати роботу по дому.

Не пересушуйте руки та нігті

Якщо ви часто використовуєте дезинфікуючі засоби для рук, то шкіра буде пересушена. Важливо зволожувати руки, нігті та кутикулу. Зволожуючі продукти містять інгредієнти, які допоможуть утримувати вологу, роблячи нігті міцнішими.