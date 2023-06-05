Ніхто не вірить, що це прості вафлі! Розкішний торт з дешевих магазинних коржів

З магазинних вафельних коржів можна приготувати справжню смакоту - святковий торт "Рафаелло". Випікати його не потрібно, достатньо приготувати крем і прикрасити.
Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube-каналі.
У сотейник з товстим дном налийте молоко, додайте цукор і ванільний цукор. Додайте яйце і кукурудзяний крохмаль. Добре все перемішайте вінчиком.
На маленькому вогні варіть постійно помішуючи. Коли маса почне загустівати, заберіть її з плити. До гарячого крему одразу додайте масло і кокосову стружку. Добре все перемішайте.
Промастіть ще теплим кремом вафельні коржі, пересипаючи кожен смаженим подрібненим арахісом. Зверху і з боку торт теж варто змастити кремом. На один корж піде близько 2 столових ложок маси.
Зверху і з боків гарно посипте тортик кокосовою стружкою. Відправте на кілька годин в холодильник і за бажанням прикрасьте його цукерками "Рафаелло".
Смачного!
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