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Ніхто не вірить, що це прості вафлі! Розкішний торт з дешевих магазинних коржів

Торт "Рафаелло" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

З магазинних вафельних коржів можна приготувати справжню смакоту - святковий торт "Рафаелло". Випікати його не потрібно, достатньо приготувати крем і прикрасити.

Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube-каналі.

Складники:

  • вафельні коржі - 12 шт.
  • молоко - 1 л
  • цукор - 150 г
  • крохмаль - 90 г
  • яйце - 1 шт.
  • ванільний цукор - 1 шт.
  • кокосова стружка - 200 г
  • масло - 100 г
  • арахіс смажений - 150 г
  • цукерки для прикрашання - 8 шт.

Покрокове приготування

У сотейник з товстим дном налийте молоко, додайте цукор і ванільний цукор. Додайте яйце і кукурудзяний крохмаль. Добре все перемішайте вінчиком.

На маленькому вогні варіть постійно помішуючи. Коли маса почне загустівати, заберіть її з плити. До гарячого крему одразу додайте масло і кокосову стружку. Добре все перемішайте.

Промастіть ще теплим кремом вафельні коржі, пересипаючи кожен смаженим подрібненим арахісом. Зверху і з боку торт теж варто змастити кремом. На один корж піде близько 2 столових ложок маси.

Зверху і з боків гарно посипте тортик кокосовою стружкою. Відправте на кілька годин в холодильник і за бажанням прикрасьте його цукерками "Рафаелло".

Смачного!

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