Манник "Зебра" на кефірі: смакота до чаю з дешевих продуктів

Манник на кефірі - випічка до чаю з бюджетних продуктів, яку дуже легко готувати. А варіант пирога "Зебра" ще й радуватиме око, адже випічка попри свою простоту має дуже вишуканий вигляд.

Рецептом поділилася кулінарка Ірина Савка на своєму YouTube-каналі.