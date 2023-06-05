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Никто не верит, что это простые вафли! Роскошный торт из дешевых магазинных коржей

Торт "Рафаэлло" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Из магазинных вафельных коржей можно приготовить настоящую вкуснятину - праздничный торт "Рафаэлло". Выпекать его не нужно, достаточно приготовить крем и украсить.

Рецептом поделилась кулинарка Лилия Цвит на YouTube-канале.

Составляющие:

  • вафельные коржи - 12 шт.
  • молоко - 1 л
  • сахар - 150 г
  • крахмал - 90 г
  • яйцо - 1 шт.
  • ванильный сахар - 1 шт.
  • кокосовая стружка - 200 г
  • масло - 100 г
  • арахис жареный - 150 г
  • конфеты для украшения - 8 шт.

Пошаговое приготовление

В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте сахар и ванильный сахар. Добавьте яйцо и кукурузный крахмал. Хорошо все перемешайте венчиком.

На маленьком огне варите постоянно помешивая. Когда масса начнет густеть, уберите ее с плиты. К горячему крему сразу добавьте масло и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте все.

Промажьте еще теплым кремом вафельные коржи, пересыпая каждый жареным измельченным арахисом. Сверху и со стороны торт тоже следует смазать кремом. На один корж уйдет около 2 столовых ложек массы.

Сверху и по бокам хорошо посыпьте тортик кокосовой стружкой. Отправьте на несколько часов в холодильник и по желанию украсьте его конфетами "Рафаэлло".

Приятного аппетита!

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