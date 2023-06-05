Никто не верит, что это простые вафли! Роскошный торт из дешевых магазинных коржей

Составляющие:

вафельные коржи - 12 шт.

молоко - 1 л

сахар - 150 г

крахмал - 90 г

яйцо - 1 шт.

ванильный сахар - 1 шт.

кокосовая стружка - 200 г

масло - 100 г

арахис жареный - 150 г

конфеты для украшения - 8 шт.

Пошаговое приготовление

В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте сахар и ванильный сахар. Добавьте яйцо и кукурузный крахмал. Хорошо все перемешайте венчиком.

На маленьком огне варите постоянно помешивая. Когда масса начнет густеть, уберите ее с плиты. К горячему крему сразу добавьте масло и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте все.

Промажьте еще теплым кремом вафельные коржи, пересыпая каждый жареным измельченным арахисом. Сверху и со стороны торт тоже следует смазать кремом. На один корж уйдет около 2 столовых ложек массы.

Сверху и по бокам хорошо посыпьте тортик кокосовой стружкой. Отправьте на несколько часов в холодильник и по желанию украсьте его конфетами "Рафаэлло".

Приятного аппетита!