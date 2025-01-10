Ніхто не очікував почути. Їжа, яку обожнює та радить Біл Гейтс

Що любить з їжі Біл Гейтс

У свій щоденний раціон Білл Гейтс включає фоніо, досить поширену в Західній Африці крупу.

З того ж роду, що й просо, зі смаком, схожим на смак горіхів, ця культура є основною їжею багатьох країн африканського континенту.

Особливістю цього продукту є те, що він містить більше вітамінів і мінералів, ніж інші альтернативи, такі як рис, а також має низький вміст жиру.

Його можна вживати як у вигляді зерна, так і у вигляді борошна, тому різноманітність приготування вражає. Це також чудовий вибір для веганської дієти.

Так виглядає фоніо (фото: detaly.co.il)

Основна перевага цієї крупи - низька калорійність і висока поживна цінність. У фоніо міститься багато клітковини і заліза, вітамінів групи В, у тому числі й тіаміну, ніацину і рибофлавіну. Ці вітаміни необхідні для зростання, розвитку і функціонування клітин.

При цьому, деякі дослідження стверджують, що саме у фоніо відзначається найвищий вміст кальцію з усіх інших злаків. Завдяки таким поживним властивостям крупа - відмінний варіант для тих, хто не вживає молочні продукти у їжу, для веганів і людей з непереносимістю лактози.

Американець підкреслює, що в умовах зміни клімату у світі ця культура захищена від несприятливих погодних умов завдяки легкодоступності.

Фоніо, за словами Гейтса, "може допомогти нам у боротьбі з недоїданням", особливо серед молодшого сегменту населення.

"Недоїдання - це перша проблема, яку я б вирішив, якби мав чарівну паличку", - сказав магнат, який завжди був відданий соціальним справам.

Серед переваг фоніо покращує стан волосся, шкіри та нігтів, допомагає боротися з анемією або діабетом, запобігає судомам і м’язовим болям, а також сприяє кишковому транзиту.