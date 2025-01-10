Никто не ожидал услышать. Еда, которую обожает и советует Билл Гейтс

Что любит из еды Билл Гейтс

В свой ежедневный рацион Билл Гейтс включает фонио, довольно распространенную в Западной Африке крупу.

Из того же рода, что и просо, со вкусом, похожим на вкус орехов, эта культура является основной пищей многих стран африканского континента.

Особенностью этого продукта является то, что он содержит больше витаминов и минералов, чем другие альтернативы, такие как рис, а также имеет низкое содержание жира.

Его можно употреблять как в виде зерна, так и в виде муки, поэтому разнообразие приготовления впечатляет. Это также отличный выбор для веганской диеты.

Так выглядит фонио (фото: detaly.co.il)

Основное преимущество этой крупы - низкая калорийность и высокая питательная ценность. В фонио содержится много клетчатки и железа, витаминов группы В, в том числе и тиамина, ниацина и рибофлавина. Эти витамины необходимы для роста, развития и функционирования клеток.

При этом, некоторые исследования утверждают, что именно в фонио отмечается самое высокое содержание кальция из всех других злаков. Благодаря таким питательным свойствам крупа - отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты в пищу, для веганов и людей с непереносимостью лактозы.

Американец подчеркивает, что в условиях изменения климата в мире эта культура защищена от неблагоприятных погодных условий благодаря легкодоступности.

Фонио, по словам Гейтса, "может помочь нам в борьбе с недоеданием", особенно среди младшего сегмента населения.

"Недоедание - это первая проблема, которую я бы решил, если бы имел волшебную палочку", - сказал магнат, который всегда был предан социальным делам.

Среди преимуществ фонио улучшает состояние волос, кожи и ногтей, помогает бороться с анемией или диабетом, предотвращает судороги и мышечные боли, а также способствует кишечному транзиту.