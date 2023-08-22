Ніхто не ідеальний: чому потрібно негайно позбутися перфекціонізму

Нездорове прагнення до досконалості не лише перешкоджає досягти успіху, але і є надзвичайно шкідливою практикою, яка може навіть загрожувати життю. Це може призвести до великої кількості стресу та незадоволення.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Чим небезпечний перфекціонізм

Перфекціоніст - це людина, яка має перед собою цілі, які важкодосяжні. Така людина буде намагатися всіма можливими і неможливими способами домогтися необхідного результату.

Перфекціоністами називають людей, що прагнуть до досконалості.

На перший погляд, може здатися, що перфекціонізм допомагає й "мотивує" бути старанним й діяти бездоганно. Однак насправді така риса спричиняє серйозні "побічні реакції":

залежність від оцінки інших

невдоволення своєю роботою, навчанням

страх помилитись

страх критики на свою адресу та неспроможність захистити себе

постановка чужих інтересів вище своїх

неможливість будувати стосунки з людьми через невміння ним довіряти

Що робити

Прийміть свої помилки

За словами фахівця, ніхто не є ідеальним, і це абсолютно нормально. Пам'ятайте, що помилки - це можливість вчитися та рости.

Тому не варто прагнути до ідеальності.

Ставте реалістичні цілі

Поставте перед собою завдання, які вам дійсно під силу виконати. Намагатися досягнути ідеальності в усьому може викликати великий стрес.

Визначайте пріоритети

Психолог каже, що деякі завдання можуть бути важливішими за інші. Не витрачайте надмірно багато часу на дрібниці, коли є більш важливі справи.

Невдачі

Необхідно пам'ятати, що невдачі - це частина життя людини. Важливо вміти встати після падіння, рухатися далі та досягати вершин.

Медитація

Зосередженість і медитація можуть допомогти заспокоїти розум і зменшити тривожність, пов'язану з перфекціонізмом. Такі способи можуть справді допомогти.

Звертайтеся до професіонала

Якщо ви відчуваєте, що перфекціонізм стає справжньою проблемою для вашого психічного здоров'я, не соромтеся звернутися до психотерапевта. Професіонал точно допоможе розв'язати проблему.

Головним у житті є здоров'я та задоволення від того, що ви робите. Дозвольте собі бути людиною зі своїми сильними сторонами та недоліками. Нехай ваш шлях досягнень буде веселим та насиченим