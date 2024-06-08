Нігті-морозиво: 5 яскравих ідей десертного манікюру для цього літа

Раніше ми розповідали про 5 найгірших ідей манікюру на короткі нігті, які ніколи не робитиме стильна й "дорога" жінка.

Також ми називали 7 ідей літнього манікюру, який зробить вас наймоднішою.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки nailenvy.xo, chane_grobler18, nailsbychellsea, xo_nails_official, natalia_nicholson_nails.