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Нігті-морозиво: 5 яскравих ідей десертного манікюру для цього літа

Десертний манікюр (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Судячи з моди на милі бантики, дитячі косички, хвостики та інші елементи кінця 1990-х, цього літа ми прагнемо повернути все, що так любили в дитинстві. Не дивно, що яскраві нігті, стилізовані під морозиво, впевнено стають головним нейл-трендом літнього сезону 2024.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться з вами найстильнішими нейл-артами, прикрашеними фруктовим льодом, пломбіром, вафельними ріжками і шоколадом.

3D-манікюр

Схоже, що на нігтях справжнє морозиво, а не просто дизайн! І його прикрашають не просто лаки, а справжні солодкі соуси. Це доволі складний дизайн, який може виконати лише досвідчений майстер, тож краще записатися до салону скоріше.

3D-манікюр (фото: instagram.com/nailsbychellsea)

Пастельний френч

Ванільне, полуничне і чорничне морозиво не тільки чудове на смак, а й візуально привабливе поєднання.

Спробуйте зробити френч, натхненний цими десертами, і ваш манікюр стане наймоднішим.

Пастельний френч (фото: instagram.com/chane_grobler18​​​​​​​)

Нігті з малюнками

У творчих особистостей є чудова можливість створити малюнки морозива на своїх нігтях. Вони надають особливої ніжності, особливо якщо доповнити манікюр іншими солодощами, як-от льодяники та цукерки.

Нігті з малюнками (фото: instagram.com/nailsbynovia​​​​​​​)

У стилі улюбленого бренду

Ben & Jerry's - відомий бренд морозива в США. Якщо в тебе теж є улюблений виробник солодощів, присвяти йому свій святковий манікюр: опублікуй фото в Instagram (забороненої в Росії екстремістської організації) і відзнач бренд. Ми впевнені, компанія оцінить твої зусилля.

Нігті у стилі улюбленого бренду (фото: instagram.com/xo_nails_official)

Раніше ми розповідали про 5 найгірших ідей манікюру на короткі нігті, які ніколи не робитиме стильна й "дорога" жінка.

Також ми називали 7 ідей літнього манікюру, який зробить вас наймоднішою.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки nailenvy.xo, chane_grobler18, nailsbychellsea, xo_nails_official, natalia_nicholson_nails.

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КрасаНігті