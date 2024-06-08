3D-маникюр

Похоже, что на ногтях настоящее мороженое, а не просто дизайн! И его украшают не просто лаки, а настоящие сладкие соусы. Это довольно сложный дизайн, который может выполнить только опытный мастер, поэтому лучше записаться в салон поскорее.

3D-маникюр (фото: instagram.com/nailsbychellsea)

Пастельный френч

Ванильное, клубничное и черничное мороженое не только великолепное на вкус, но и визуально привлекательное сочетание.

Попробуйте сделать френч, вдохновленный этими десертами, и ваш маникюр станет самым модным.

Пастельный френч (фото: instagram.com/chane_grobler18​​)

Ногти с рисунками

У творческих личностей есть отличная возможность создать рисунки мороженого на своих ногтях. Они придают особую нежность, особенно если дополнить маникюр другими сладостями, такими как леденцы и конфеты.

Ногти с рисунками (фото: instagram.com/nailsbynovia​​)

В стиле любимого бренда

Ben & Jerry's - известный бренд мороженого в США. Если у тебя тоже есть любимый производитель сладостей, посвяти ему свой праздничный маникюр: опубликуй фото в Instagram (запрещенной в России экстремистской организации) и отметь бренд. Мы уверены, компания оценит твои усилия.

Ногти в стиле любимого бренда (фото: instagram.com/xo_nails_official)